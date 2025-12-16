粵車南下12.23入市區　車位加裝充電樁　停車場推可多次出入收費

「粵車南下」入境市區部份下周二（23日）正式推出，候任立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今日（16日）在港台節目《千禧年代》指，旗下酒店商場已作準備，200個車位中，首批25個已安裝充電樁，並提供國標與歐標轉接器供旅客使用，而停車場收費推出下午3時至晚上12時收費200元、可多次出入的方案，方便旅客遊覽及購物，預料粵車南下將能帶來一定的旅遊效益。



候任立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。（資料圖片）

陳宗彝今日在港台節目《千禧年代》指，集團旗下的車位將加裝充電器，停車場亦會推出新收費計劃，不再每小時收費，改以定額收費200元，可在下午3時至凌晨12時自由出入，以方便南下粵車。

申請粵車南下內地車主，需到內地指定驗車中心驗車。（資料圖片/廖雁雄攝）

他預料粵車南下將能帶來一定的旅遊效益，例如因為有車尾箱，令旅客購物後不用手提重物，能刺激其消費意欲，亦會令旅客多選擇體驗性路線，如米埔觀鳥等，而非傳統旅遊路線。

陳宗彝稱「想像唔到」聖誕檔期旅客數字

至於今年頭11個月訪港客累計約4,500萬人次，已超越去年全年訪客量，陳宗彝則認為是因為中美關係緩和後多了商務旅客，政府力推的盛事經濟也有幫助。不過，被問及12月聖誕檔期的旅客數字，他則稱「想像唔到」。