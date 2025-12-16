無業漢稱「手痕」撕掉2張選舉海報邊角 認刑事毀壞押後判
撰文：陳蓉

無業男子涉在旺角塘尾道，因貪玩及「手痕」撕掉2張選舉海報的邊角，被控一項刑事毁壞罪。無業男今（16日）於西九龍裁判法院認罪，辯方指，被告因「手痕」及「貪玩」犯案，亦僅撕走海報上的邊角，上面沒有任何字句。主任裁判官蘇文隆將案件押後到1月28日判刑，為被告索取感化及社會服務令報告，期間被告准以原有條件保釋。
被告毛志傑（23歲，無業）被控1項刑事毁壞罪，控罪指他於2025年11月19日，在旺角塘尾道近亞皆老街的天橋，無合法辯解而損壞兩張政府海報，意園損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
辯方強調被告因手痕及貪玩犯案
辯方指，被告當日陪母親及胞姐探望在老人院的父親，途經貼滿海報的天橋，因「手多」及貪玩撕掉海報一個手指頭大小的邊角，被撕掉的部份上沒有任何字句。辯方強調，被告犯案僅因「手痕」及純粹貪玩，海報仍完整貼在案發地點。
警員見海報被撕翻看閉路電視
案情指，在2025年11月22日，警方巡邏時見到案發地點兩條柱上的2張海報被撕毀，於是翻看閉路電視，發現被告在同年11月19日，路過案發地時用手撕走海報。其後警方在巡邏時見到被告形似通緝人士，於是拘捕他。被告在警誡下指出，只是因貪玩犯案。
案件編號：WKCC5340/2025
