暑期工涉廁格寫煽動字句 認刑毀否認煽動 押後至2.23作審前覆核
撰文：陳蓉
出版：更新：
暑期工涉在中港城男廁廁格寫煽動性字句，被控「23條」下的煽動罪及3項摧毀或損壞財產罪。男學生今（15日）於西九龍裁判法院承認3 項「摧毀或損壞財產」罪及否認1項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。總裁判官蘇惠德將案件押後到明年 2 月 23 日作審前覆核，以及處理3項刑毀罪的同意案情。被告准以原有條件保釋。
被告梁佳樂（18歲，暑期兼職文員），被控1項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，及3項摧毀或損壞財產罪。控罪指，梁在2025年7月17日至2025年7月21日期間，在香港出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，在廣東道中港城第3座11樓男廁牆上寫上陳述和公開展示具煽動意圖的內容。3項摧毀或損壞財產罪指梁在7月17至18日及21日，在中港城3座11樓男廁內，無合法辯解而摧毀或損毀屬於中港城物業管理公司的男廁廁格牆壁。
庭上透露，控方將依賴被告的補錄供詞以及4段錄影會面記錄，另會傳召1位警員作證人。辯方稱或會爭議警誡口供及錄影會面的自願性、準確性及呈堂性。
案件編號：WKCC3238/2025
男生廁格留煽動字句 父母承認陪伴左右 官信不危害國安准保釋18歲暑期工涉中港城廁所留煽動字句提堂 還押至8.19再提訊自閉男疫情期間TG發訊息籲殺警 官不信人云亦云下犯案 囚15個月少女稱受前男友指示 為「香港議會」拍宣傳片 認煽動罪囚1年