視像探監｜懲教署全面推視像探訪　今起可預約未來7日6個地點時間

懲教署今日（16日）宣布全面推行視像探訪電子預約服務，即日起，在囚人士的申報訪客可透過一般探訪電子服務平台，預約以遙距方式與在囚人士進行一般探訪。訪客可預約未來7天時間，並選擇前往5間分別位於旺角、筲箕灣、上水、屯門及沙田的多用途家庭及更生服務中心，或荔枝角視像探訪中心進行視像探訪。



懲教署指，訪客可使用「在囚人士認可交來物品電子訂購服務」，由供應商直接將認可物品運送至有關懲教院所，減省在坊間搜購認可交來物品時間，以及免卻攜帶有關物品前往探訪的不便。



訪客可預約未來7天的時間，並選擇前往5間分別位於旺角、筲箕灣、上水、屯門及沙田的多用途家庭及更生服務中心，或荔枝角視像探訪中心進行視像探訪。（懲教署網頁）

懲教署今日（16日）宣布，全面推行視像探訪電子預約服務。由即日起，在囚人士的申報訪客可透過一般探訪電子服務平台，預約以遙距方式與在囚人士進行一般探訪。（資料圖片／盧翊銘攝）

視像探訪者須為在囚人士申報訪客

現時還押人士每日可接受一次探訪，每次限時15分鐘，並且不得超過2名訪客。定罪在囚人士則在每月可接受2次探訪，每次限時30分鐘，並不得超過3名訪客。

根據懲教署最新安排，訪客如欲使用視像探訪電子預約服務，必須是在囚人士的申報訪客，並預先完成一般探訪電子服務平台的用戶登記。每次視像探訪後，均會扣減一個探訪配額，而其他探訪規定亦與實體探訪相同。

懲教署提醒可用「電子訂購服務」由供應商直接將認可物品送至院所

此外，視像探訪的訪客如欲購買認可交來物品予在囚人士，須透過一般探訪電子服務平台上的認可交來物品電子訂購服務訂購有關物品。

懲教署今日（16日）宣布，全面推行視像探訪電子預約服務。由即日起，在囚人士的申報訪客可透過一般探訪電子服務平台，預約以遙距方式與在囚人士進行一般探訪。圖為荔枝角收押所。（資料圖片／梁偉權攝）

懲教署：試行服務期間反應良好

懲教署表示，一直為因年長、懷孕、殘疾或其他原因而不便前往懲教院所的在囚人士親友提供視像探訪服務。署方於今年11月11日起分階段試行，為不同懲教院所的在囚人士的申報訪客提供視像探訪服務。試行服務自推出以來，反應良好，為訪客提供更方便和以人為本的探訪體驗。

懲教署強調，視像探訪服務旨在便利市民，為市民提供多一種選擇，訪客仍可按實際需要到懲教院所進行實體探訪。