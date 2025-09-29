去年太平紳士巡視接47投訴　57%針對懲教署、43%涉及公立醫院

行政署今（29日）發表《太平紳士年報2024》，去年太平紳士巡視次數為694次，較2023年增加90次，接獲投訴數字少約三分之一，為47宗，創歷年來第二低。27宗針對懲教署的投訴中，有12宗，即44%涉及職員態度及行為，例如不公平待遇、不必要武力，不當或不雅語言等。



懲教署指確診個案主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄。（資料圖片）

非官守太平紳士平均巡視一次 官守太平紳士平均3次

2024年本港共有1,881名太平紳士，其中300人為官守，1,581為非官守。太平紳士的主要職能是是巡視監獄、羈留中心、醫院及羈留院／感化院舍等院所。去年他們的巡視次數為694次，每名非官守太平紳士平均巡視一次，而官守太平紳士則平均3次。

40%投訴指受不公平待遇、不必要武力，不當或不雅語言等

於2024年太平紳士進行巡視期間，共接獲47宗投訴，其中27宗或57%針對懲教署，20宗或43%針對公立醫院。全部投訴中，最多涉及職員態度及行為，共有19宗即40%，例如不公平待遇、不必要武力，不當或不雅語言等，懲教署佔12宗。其次涉及待遇及福利，例如轉往另一院所、投訴／要求處理不當等，共有9宗。

年報指，46宗投訴獲太平紳士要求跟進。行政署特別提到，27宗針對懲教署的投訴中，有9宗分別由3名投訴人提出（每人3宗），佔投訴總數33%。 署方指，18宗「涉及較複雜的情況」，轉介投訴調查組調查。當中一宗涉及外出申請要求的處理，獲轉介院所管理層跟進，最終得到解決。7宗投訴因投訴人拒絕提供指控的相關資料，或確認沒有投訴要向該組提出，而無法進一步處理。調查組調查了10宗投訴，調查結果分別是無法證實、終止調查或投訴屬虛假。

此外，太平紳士在巡視期間共接到的624項要求或查詢，當中340要求提早釋放、暫時出院返家或擔保外釋。