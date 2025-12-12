懲教署為三個月內獲釋在囚人士辦視像招聘會 涵蓋工程零售等職業
撰文：董素琛
出版：更新：
懲教署在本月10日舉辦「愛心僱主」視像招聘會，安排超過40名來自八個懲教院所，並於三個月內獲釋的在囚人士參與招聘會。懲教署安排僱主在旺角、筲箕灣及沙田的多用途家庭及更生服務中心，透過視像會議形式與來自不同院所的在囚人士進行面試。招聘會提供不同行業的工作崗位，涵蓋建造、工程、交通服務、健康護理、零售等。
懲教署表示，視像招聘會讓僱主於短時間內與多名身處不同院所的在囚人士進行面試，不單節省交通時間，便利僱主，亦讓在囚人士於釋前應徵感興趣的工作，加快求職過程，協助他們於離開院所後盡快就業，重投社會。
懲教署指，會繼續與社會各界持份者合作，為在囚人士提供不同行業的最新資訊，以及為他們開辦市場導向的職業訓練課程，獲取市場認可的資歷，提高釋後就業能力。
此視像招聘會為「愛心僱主」計劃的活動之一，此計劃旨在為僱主及在囚人士設立互動就業配對平台，將僱主提供的職位空缺和最新就業資訊傳遞給在囚人士，並安排僱主以不同形式與應徵的在囚人士進行面試，為即將刑滿獲釋的在囚人士提供受聘機會。
