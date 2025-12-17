FutureScope啟德｜巨型半球體藝術空間12.19首展　展期、票價一覽

香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」周五（19日）啟德體育園揭幕，開幕首展將隆重呈獻沉浸式多感官藝術作品《恆定錄》，由本地著名媒體藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 及其團隊XCEPT主導創作，並邀請了國際知名的日本媒體藝術家真鍋大度合作，為「FutureScope」三大主題章節揭開序幕。



《恆定錄》展期由12月19日至2026年1月4日，於啟德體育園「緣緣堂」舉行，市民可透過KKday登記免費入場，或購買特定日期售票演出場次，設90元標準門票及60元優惠門票。



香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」將於今年12月19日正式於啟德體育園揭幕。（主辦方提供）

FutureScope是什麼？

座落於啟德體育園「緣緣堂」的「FutureScope」，其結構獨特，是一個巨型半球體。其首個展覽《恆定錄》靈感源自神秘學概念「阿卡西紀錄」（Akashic Records）——一個被認為儲存了宇宙萬物記憶的維度。

《恆定錄》最大亮點在於其高度互動性，展覽並非單向的觀賞，每一位入場觀眾都會成為創作的核心。系統會透過先進的面部掃描技術，採集參與者的即時數據，並將其轉化為構成360度沉浸式空間的視覺元素。觀眾將親眼目睹自己的存在，如何與他人的數據融合，共同建構出一個不斷演變、充滿詩意的分形宇宙。

「FutureScope」首個展覽《恆定錄》靈感源自神秘學概念「阿卡西紀錄」（Akashic Records）——一個被認為儲存了宇宙萬物記憶的維度。（主辦方提供）

FutureScope有邊位藝術家？

項目由香港媒體藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 帶領其藝術團隊XCEPT操刀，展現本地創作力量。為追求極致的感官效果，團隊更特邀請享譽國際的日本媒體藝術家、聲音設計師真鍋大度加盟。

是次項目由香港媒體藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 帶領其藝術團隊XCEPT操刀，展現本地創作力量。（主辦方提供）

真鍋大度為《恆定錄》精心設計了一套獨特的聲音軟件，以白噪音及實驗性電子聲響為基礎，建構出充滿未來感的聲景。這些聲音會根據觀眾的面部表情和動作進行實時變化，讓聽覺與視覺體驗完美同步。

享譽國際的日本媒體藝術家、聲音設計師真鍋大度為《恆定錄》精心設計了一套獨特的聲音軟件，以白噪音及實驗性電子聲響為基礎，建構出充滿未來感的聲景。（主辦方提供）

此外，在指定的售票演出場次中，藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 將親自進行現場視效聲景表演，利用即時收集的觀眾數據進行創作，使整個半球體空間在他手中不斷衍生、蛻變，為觀眾帶來獨一無二、無法複製的藝術體驗。

《恆定錄》最大亮點在於其高度互動性，展覽並非單向的觀賞，每一位入場觀眾都會成為創作的核心。系統會透過先進的面部掃描技術，採集參與者的即時數據，並將其轉化為構成360度沉浸式空間的視覺元素。（主辦方提供）

FutureScope啟德幾時舉行？

．2025年12月19日至2026年1月4日

．2025年12月31日及2026年1月1日為休展日，具體開放時間及休展日期，請參閱官方網站

FutureScope啟德幾點開放？

．下午2時至8時（周一至周四）/下午2時至10時（周五）/上午11時至下午10時（周六、日及公眾假期）

FutureScope啟德邊度舉行？

．啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館B閘對開）

FutureScope邊度登記？

．門票資訊：免費登記入場，透過KKday登記

FutureScope邊日有售票演出？

．2026年1月2日至4日（每日四節，每節約30分鐘）

．時間：下午4時至4時30分；5時至5時30分；8時至8時30分；9時至9時30分

．地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館B閘對開）



FutureScope售票演出門票幾錢？

．門票資訊：HK$90 標準門票 | HK$60 優惠門票**，透過KKday購票

．特惠門票適用於六歲或以下兒童、全日制學生及 65 歲或以上長者。

