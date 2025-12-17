屯馬綫路軌調整已花600晚　港鐵稱最後階段複雜　無法收車後進行

港鐵今日（17日）屯馬綫紅磡站至尖東站將於明年2月1日及3月8日進行路軌調整，屯馬綫均以紅磡站為終點站，途經紅磡站的乘客則需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程，預計過程額外花多4至5分鐘。



屯馬綫通車2021年通車，為何今次會有路軌調整工程？港鐵解釋其實主要工序已完成，但通車後仍有跟進工序包括拆除路軌道岔等，已耗約600個晚上完成。至於今次已踏入最後階段的工序相對較複雜，在紅磡至尖東站路軌段更換和調校路軌佔片，故無法將其切割在每晚收車後的「黃金兩小時」進行。



港鐵公司今天宣布，由於屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部份路段需要短暫封閉。屯馬綫明年兩個周日，2月1日及3月8日途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程，預計過程額外花多4至5分鐘。

港鐵指，除了更換及調整訊號系統位置，工序也要在紅磡至尖東站路軌段更換和調校路軌佔片，再調校路軌走綫和斜道等，完成後港鐵會在在連續兩個凌晨非行車時間調校隔空電纜位置，確保行車服務更加順暢。

跟進工序耗600晚完成 最後階段複雜 難「黃金兩小時」進行

屯馬綫通車2021年通車，至今已超過4年。被問到為何現時才有路軌改道的跟進工序？港鐵公司總基建拓展及資產工程經理劉文鋒解釋，其實主要工序已完成，但在屯馬綫通車後仍有跟進工序需要安排於通車後分階段於非行車時間進行，目前已分別運用大約600晚完成，包括拆除路軌道岔及重新建造混凝土基座。

劉文鋒續指，踏入最後階段的工序相對較複雜，無法將其切割在每晚收車後的「黃金兩小時」進行。這次工序除更換及調整訊號系統位置等，也需要在紅磡至尖東站路軌段更換和調校路軌佔片，其後再調校路軌走綫等，完成後也需翌日行車前檢查及測試。他預期，列車行駛該路段時會更加暢順。