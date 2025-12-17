屯馬綫班次｜配合路軌調整　明年2.1及3.8　途經紅磡站須轉車續行

港鐵公司今天（17日）宣布，由於屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部份路段需要短暫封閉。屯馬綫明年兩個周日，2月1日及3月8日實施特別服務安排，途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程，預計過程額外花多4至5分鐘。港鐵會透過不同渠道提醒乘客相關的安排，亦會加派職員於現場指示及協助乘客。



港鐵公司今天宣佈，由於屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部份路段需要短暫封閉，屯馬綫將於明年2月1日及3月8日（兩天均為周日）實施特別服務安排。（許湖洪攝）

路軌改道工序不能在收車後的「黃金兩小時」進行

屯馬綫於2021年全綫通車，在連接紅磡站新屯馬綫月台路段的主要路軌改道工序，在通車前已完成；而餘下的跟進工序，公司按計劃安排於通車後，分階段進行。隨着跟進工序進入最後階段，介乎紅磡站與尖東站之間路段，需要調整路軌走綫和斜度、信號系統及架空電纜設施，以及在翌日行車前進行檢查。這些工序完成後，列車行駛該路段時會更加暢順。

工序涉及複雜的步驟，將其切割在每晚收車後的「黃金兩小時」進行並不可行。公司將於2026年横跨2月1日及2日和横跨3月8日及9日的凌晨時份，先後於紅磡站附近往烏溪沙方向和往屯門方向的路軌進行工程。工程團隊已做好詳細規劃，致力順利完成有關工序，讓2月2日及3月9日自頭班車起回復正常服務。

明年2月1日及3月8日途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程屯馬綫實施特別服務安排。（資料圖片/黃浩謙攝）

屯馬綫列車服務及紅磡站月台特別安排

為配合工程，於2026年2月1日及3月8日，屯馬綫會維持列車服務，並維持周日的正常班次，各車站均可乘車。其中，由烏溪沙開出的列車，會以紅磡站為終點站，之後再返回烏溪沙；由屯門站開出的列車，同樣以紅磡站為終點站。

屆時，大部份乘客車程如常，只有車程途經紅磡站的乘客，需要留意自頭班車起實施的以下調動：

• 由烏溪沙站開出的列車，會以紅磡站為終點站，之後返回烏溪沙站；

• 由屯門站開出的列車，同樣會以紅磡站為終點站，之後返回屯門站；

• 若屯馬綫乘客的車程會途經紅磡站，需在該站下車往對面月台轉車繼續行程。



轉線或額外多用4至5分鐘

換言之，乘客如需途經紅磡站就須要下車轉線。港鐵公司營運主管—屯馬綫、輕鐵及巴士陳志雄表示，乘客只需要在紅磡站對面月台下車轉線，預計過程只需額外花多4至5分鐘，他表示今次調整仍然做到「站站有車搭，大部份乘客車程如常」，期望對乘客的影響減至最低。

明年2月1日及3月8日途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程屯馬綫實施特別服務安排。（資料圖片/陳浩然攝）

港鐵會額外調派超過150名職員指引及協助乘客，包括在紅磡站屯馬綫月台舉起大型指示牌，以便乘客辨識列車前往的方向，職員亦會在場維持秩序和協助有需要的乘客，包括使用輪椅的乘客、孕婦及長者等。屯馬綫沿綫車站和車廂廣播亦會提醒乘客相關轉車安排。

陳志雄指他們安排在兩個周日進行相關工序，並維持屯馬綫全綫的列車服務，盡量減低對乘客的影響。若因未能預期的突發情況，工程未能按原定計劃完成而影響翌日屯馬綫的列車服務，他們會盡快作出公佈和通知乘客，並作出相應的車務安排。

港鐵公司營運主管一屯馬綫，輕鐵及港鐵巴士陳志雄。（許湖洪攝）

港鐵將透過不同渠道，包括車站海報和告示、車站和車廂廣播、MTR Mobile、港鐵網頁、傳媒及社交媒體等持續發放資訊，提醒乘客注意當天的服務安排，並呼籲乘客為行程預留充裕時間，出門前可使用MTR Mobile或港鐵網頁的「行程指南」功能計劃行程。