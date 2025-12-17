迎2026年｜除夕跨年倒數取消煙花匯演　旅發局以另一形式中環進行

大埔宏福苑上月的五級大火造成嚴重傷亡，社會陷入悲痛。聖誕及除夕將至，政府今晚（17日）公布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅遊發展局宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。



因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。



由旅發局舉辦、每年吸引大量港人及旅客觀看的除夕煙花匯演料或將取消。圖為2025年除夕煙花匯演。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳國基今日主持節慶安排跨部門工作小組會議

大埔宏福苑上月的五級大火造成嚴重傷亡、160人身亡，社會氣氛沉重。隨聖誕及除夕將至，大多聖誕活動雖然已經「復常」，不過鑒於目前社會氣氛仍較為低沉，加上尊重火災死傷者為先，一直傳政府決定取消一年一度的除夕跨年倒數煙花匯演。

政務司司長陳國基今日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶，以及其他相關政府部門的代表出席會議。

政務司司長陳國基（右一）今日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處圖片）

旅發局中環遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動

陳國基表示，香港在除夕及元旦假期期間有一系列活動舉行，元旦日起一連三日亦為內地假期，預計該段期間訪港旅客會明顯增加。因此政府會做好接待訪港旅客預備工作，包括積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客的環節能運作暢順，為訪港旅客提供優質體驗。

政府晚上公布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。

旅發局其後公布，今年移師中環遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動，希望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年，活動安排及詳情將於稍後公布。

▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼



港府與深圳市政府已商討延長除夕關口服務時間 詳情會盡快公布

因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

政務司司長陳國基今日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處圖片）

跨部門聯合指揮中心實時監察口岸現場情況

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。由警務處、入境事務處、海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於12月31日至明年1月4日期間啓動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員，以確保口岸運作暢順。

保安局亦會在同期啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。