部分聖誕活動復常調整內容、捐出收益　除夕倒數煙花滙演懸而未決

大埔宏福苑火災發生後，有主辦方決定暫停或取消聖誕及新年慶祝活動。直至近日多項活動「復常」或如期舉行，包括廠商會的工展會、領展舉辦的赤柱聖誕市集、旅發局舉辦的「冬日小鎮·中環」等。多個主辦方表示因應災情會調整宣傳及内容等，並捐出部分收益，期望傳遞溫暖。



至於每年備受期待的 「香港跨年倒數」除夕煙花匯演能否如期舉行，旅發局回覆查詢時表示有最新消息會盡快公布。



位於中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」，早前因哀悼火災，於11月29日暫停開放，今日重開。（旅發局網站）

中環冬日小鎮重開 旅發局：藉帶來溫暖和盼望

位於中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」，早前因哀悼火災，於11月29日暫停開放。旅發局表示，將於今日起重新開放至明年1月4日，遮打道「星光長廊」以及「光影匯·中環」亦同期推出，希望藉活動帶來溫暖和盼望，而活動合作夥伴會將活動收益捐給有需要人士。

第59屆工展會，將於今個星期六（13日）起至明年1月5日在維園舉行，設900多個戶外攤位、12個主題展區。多間展商推出限量一元優惠。（梁鵬威攝）

盧金榮指，留意到近日社會氣氛，故宣傳上會「溫暖啲」，由關愛角度出發，避免過份喜慶。（梁鵬威攝）

工展會如期舉行 廠商會：宣傳上會「溫暖啲」

第59屆工展會將於今個星期六（13日）起至明年1月5日在維園舉行，設900多個戶外攤位、12個主題展區。多間展商推出限量一元優惠。

廠商會會長盧金榮指，大埔火災或令市民心情「麻麻」，但認為社會仍需要復常，加上留意到近期訪港旅客數字不錯，預計今年入場次約為130萬。他表示，留意到近日社會氣氛，故宣傳上會「溫暖啲」，由關愛角度出發，避免過份喜慶。盧又指，為支援大埔宏福苑災民的緊急需要，廠商會已即時捐出1,000萬元，包括今屆工展會部分門票收入。

領展指，經過審慎考量，決定市集會如期舉行。圖為2024年赤柱聖誕市集（廖雁雄攝）

領展：將調整赤柱聖誕市集表演内容

由領展旗下赤柱廣場舉辦的赤柱聖誕市集，原定下星期五起（19日）至本月28日舉行。領展回覆查詢時指，經過審慎考量決定市集會如期舉行，延續10年傳統。發言人又指，屆時會調整表演内容，重點傳遞愛與暖意。

太古地產「白色聖誕市集」將繼續於星期四（11日）至14日舉行。圖為2023年「白色聖誕市集」。（資料圖片）

由太古地產主辦、位於鰂魚涌糖廠街的「白色聖誕市集」，將繼續於星期四（11日）至14日舉行。太古地產早前指，將取消11日晚上的亮燈儀式和VIP之夜，改以默哀形式啟動市集。太古表示，聖誕市集的現場活動收益，以及零售及餐飲攤位部分銷售額，將撥捐「愛心聖誕大行動」以支持多個慈善團體，及支援受火災影響人士。

由旅發局舉辦、每年吸引大量港人及旅客觀看的除夕煙花匯演。旅發局回覆查詢時僅指，有最新消息會盡快公布。圖為2025年除夕煙花匯演。（梁鵬威攝）

除夕煙花匯演如常？旅發局：有消息會盡快公布

亦有不少活動宣佈取消或去向未明。例如由旅發局舉辦、每年吸引大量港人及旅客觀看的除夕煙花匯演。旅發局回覆查詢時僅指，有最新消息會盡快公布。

其他宣佈取消的活動包括位於烏溪沙、由香港中華基督教青年會舉辦的聖誕市集；由世界自然基金會舉辦的元洲仔聖誕綠色市集。

精神健康諮詢委員會主席林正財今接受電台訪問時表示，社會彌漫聖誕節氣氛沒有問題，亦可以舉辦慶祝活動，前題只要尊重死傷者和受災家庭的心情，「我哋唔係狂歡、唔係真係大癲大肺」，並帶出應有的愛與和平訊息便可。他認為，逐步復常的做法對災民的心理較好，「若果太長久，佢哋調番轉會覺得係咪拖累咗大家」，令他們承受一定壓力。