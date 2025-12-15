除夕煙花匯演或取消　田北辰倡延續通宵通關　免造成混亂

因應大埔宏福苑大火，許多活動延期或取消，一年一度的除夕煙花匯演至今未有公佈安排。立法會議員田北辰今（15日）在社交媒體發文指，若取消煙花匯演，仍應維持通宵過關安排，避免為旅客帶來混亂，加上香港仍然有很多具吸引力的倒數活動，相信受内地旅客歡迎。



除夕煙花匯演會否舉辦，旅發局日前回覆查詢時指，有消息會盡快公佈。田北辰指，即使取消除夕煙花匯演，令内地客人數減少，政府仍應將通關服務延長至通宵，避免令内地旅客感到混亂。

因為你今年取消煙花，唔代表將來都取消 。幾年前未有呢個安排嗰陣，我哋都付出過沉重代價。煙花倒數後，好多內地客即晚走唔到搞到好混亂 ……即係一啲安排，廣大群眾已經習慣咗，就唔好改嚟改去。 立法會議員田北辰

他又表示，即使取消煙花表演，香港仍然有很多具吸引力的倒數活動以及夜市，深受内地旅客歡迎，因此建議當局繼續延長通宵通關。