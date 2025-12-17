考車牌｜考試車出蠱惑影響考試公平　運輸署預告元旦起跟進違規車

網上流傳運輸署一份通告，稱持續收到投訴，稱有人在駕駛考試車輛上加設標記、改裝泥擋以及輔助鏡等，影響考試公平，亦有可能違反法例。根據通告，運輸署將於明年1月1日起，跟進違反規定的車輛，包括要求在指定時間改善或轉介至車輛檢驗辦事處。



有網民在社交媒體上分享，運輸署今日發出通告，指持續收到投訴，稱有人在駕駛考試車輛上加設標記、改裝泥擋以及輔助鏡等，影響考試公平。（threads截圖）

根據通告內容，運輸署稱持續收到投訴，批評部份考試車輛被非法改裝，包括在車身添加標記、加設改裝泥擋、照明燈和輔助鏡等，影響考試公平，並有可能違反法例，對其他道路使用者構成安全風險。

運輸署指，所有駕駛考試車輛必須符合《道路交通（車輛構造及保養）規例》、《道路交通（交通管制）規例》、以及《駕駛考試指引》的規定，不得使用未經許可的輔助駕駛系統，亦不可以安裝任何可能干擾或影響考試的設備。

運輸署將於明年1月1日起，跟進違反規定的車輛，包括要求在指定時間改善或轉介至車輛檢驗辦事處。