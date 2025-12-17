直擊葵涌公園2大賣點　坐韆鞦看日落　坐豪宅式升降機　需防多蚊

1992年落成、在已修復的醉酒灣堆填區上興建的葵涌公園，因釋出沼氣問題押後33年才於今日（17日）開放公園第一期。《香港01》記者直擊，公園設施特別，坐在觀景平台韆鞦可欣賞青衣對出藍巴勒海峽的夕陽餘暉，而公園的升降機並非垂直升降，而是沿着斜坡攀爬，同類設計可見於愉景灣豪宅及太古坊商廈，搭乘時同樣可看到藍巴勒海峽的景色。



有參觀者表示，現場有很多蚊，他今日即被叮咬；觀景平台鄰近鐵廠，會嗅到異味。



葵涌公園第一期今日終開幕。（洪戩昊攝）

葵涌公園第一期面積約3.02公頃，已經十分大。公園設施特別，坐在觀景平台韆鞦可欣賞藍巴勒海峽的夕陽餘暉，十分寫意；而公園的升降機並非垂直升降，反而是沿着斜坡攀爬，搭乘時同樣可看到藍巴勒海峽的景色。

坐在觀景平台韆鞦可欣賞藍巴勒海峽的夕陽餘暉，十分寫意。（洪戩昊攝）

藍巴勒海峽的景色。（洪戩昊攝）

由於公園前身是堆填區，場地一度受沼氣問題影響。現時現場沒有任何與沼氣相關的告示。

葵涌公園公園的升降機並非垂直升降，反而是沿着斜坡攀爬。（洪戩昊攝）

搭乘升降機時可看到藍巴勒海峽的景色。（洪戩昊攝）

葵涌公園前身為醉酒灣堆填區。該堆填區於1979年關閉，並已完成修復。公園第一期面積約3.02公頃，於2025年12月17日啟用。（康文署圖片）

鰂魚涌太古坊也有攀爬式升降機。（資料圖片）

愉景灣其中一期設有沿着斜坡攀爬的升降機。（資料圖片）

葵涌公園內的瀡滑梯尚未開放。（洪戩昊攝）

首日參觀者由青衣徒步到場花約20分鐘 指現場有很多蚊

開放首日，有市民專程到訪。伍先生家住青衣，徒步到場只需20分鐘。他之前不時也會經過這裏，形容現場一度像廢墟，但現在十分簇新。他尤其讚賞可一覽藍巴勒海峽景色的韆鞦，認為待整個公園開放後，會選擇這裏作日常休憩場地。不過，他亦指現場有很多蚊，更向記者展示他的叮痕。

伍先生表示待整個公園開放後，會選擇這裏作日常休憩場地。（洪戩昊攝）

A先生試搭了升降機，指在公園較少見同類設施，稱讚設計有心思。（洪戩昊攝）

市民指觀景平台鄰近鐵廠聞到異味

A先生同樣趁開放首日專程到訪。他指雖然滑梯尚未開放，但其餘設施均十分簇新。他試搭了升降機，指在公園較少見同類設施，稱讚設計有心思。不過，他指觀景平台鄰近鐵廠，會嗅到異味。

A先生指觀景平台鄰近鐵廠，會嗅到異味。 （洪戩昊攝）

葵涌公園在哪兒？

．葵涌葵喜街/葵涌葵裕街18號

葵涌公園幾點開放？

．早上7時至晚上11時

葵涌公園點去？

．港鐵

葵芳站

．巴士：葵青路

42(青衣(長康邨)往順利)

42A(青衣(長亨邨)往佐敦(西九龍站))

43(青衣(長康邨)往荃灣西站)

43A(青衣(長宏邨)往石籬(大隴街))

43M(長青(循環線)往葵芳站巴士總站)

44M(青衣站往葵涌邨)

49A(青富苑往荃灣西站)

N241(青衣(長宏邨)往紅磡站)

．專線小巴

葵喜街

404M(葵芳站往海濱花園)

葵福路

87K(葵芳站往海貴路公共運輸交匯處)

葵青路

88(葵芳站往青衣邨)

88B(葵芳站往翠怡花園)

88C(葵芳站往美景花園)

88D(葵芳站往宏福花園)

88G(葵芳站往藍澄灣)

88M(葵芳站往香港聯合船塢)