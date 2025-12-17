直擊葵涌公園2大賣點 坐韆鞦看日落 坐豪宅式升降機 需防多蚊
1992年落成、在已修復的醉酒灣堆填區上興建的葵涌公園，因釋出沼氣問題押後33年才於今日（17日）開放公園第一期。《香港01》記者直擊，公園設施特別，坐在觀景平台韆鞦可欣賞青衣對出藍巴勒海峽的夕陽餘暉，而公園的升降機並非垂直升降，而是沿着斜坡攀爬，同類設計可見於愉景灣豪宅及太古坊商廈，搭乘時同樣可看到藍巴勒海峽的景色。
有參觀者表示，現場有很多蚊，他今日即被叮咬；觀景平台鄰近鐵廠，會嗅到異味。
由於公園前身是堆填區，場地一度受沼氣問題影響。現時現場沒有任何與沼氣相關的告示。
首日參觀者由青衣徒步到場花約20分鐘 指現場有很多蚊
開放首日，有市民專程到訪。伍先生家住青衣，徒步到場只需20分鐘。他之前不時也會經過這裏，形容現場一度像廢墟，但現在十分簇新。他尤其讚賞可一覽藍巴勒海峽景色的韆鞦，認為待整個公園開放後，會選擇這裏作日常休憩場地。不過，他亦指現場有很多蚊，更向記者展示他的叮痕。
市民指觀景平台鄰近鐵廠聞到異味
A先生同樣趁開放首日專程到訪。他指雖然滑梯尚未開放，但其餘設施均十分簇新。他試搭了升降機，指在公園較少見同類設施，稱讚設計有心思。不過，他指觀景平台鄰近鐵廠，會嗅到異味。
葵涌公園在哪兒？
．葵涌葵喜街/葵涌葵裕街18號
葵涌公園幾點開放？
．早上7時至晚上11時
葵涌公園點去？
．港鐵
葵芳站
．巴士：葵青路
42(青衣(長康邨)往順利)
42A(青衣(長亨邨)往佐敦(西九龍站))
43(青衣(長康邨)往荃灣西站)
43A(青衣(長宏邨)往石籬(大隴街))
43M(長青(循環線)往葵芳站巴士總站)
44M(青衣站往葵涌邨)
49A(青富苑往荃灣西站)
N241(青衣(長宏邨)往紅磡站)
．專線小巴
葵喜街
404M(葵芳站往海濱花園)
葵福路
87K(葵芳站往海貴路公共運輸交匯處)
葵青路
88(葵芳站往青衣邨)
88B(葵芳站往翠怡花園)
88C(葵芳站往美景花園)
88D(葵芳站往宏福花園)
88G(葵芳站往藍澄灣)
88M(葵芳站往香港聯合船塢)