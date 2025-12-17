迎2026年｜港鐵除夕通宵服務　東鐵配合羅湖口岸延長服務時間

政府今晚（17日)宣布今年除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，但旅遊發展局仍會在中環遮打道行人專用區舉行另一形式的跨年活動。為配合活動舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間，港鐵會配合羅湖口岸的服務安排相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務時間，而港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。



港珠澳大橋口岸及落馬洲/皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關；另外，港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士及跨境直通巴士的班次亦會增加。



不少內地旅客在2025年1月1日凌晨時分看完除夕煙花倒數後，未能趕及往羅湖口岸的尾班車，在上水站轉乘往落馬洲／皇崗口岸的通宵巴士。（資料圖片/黃浩謙攝）

不少內地旅客在2025年1月1日凌晨時分看完除夕煙花倒數後，未能趕及往羅湖口岸的尾班車，在上水站轉乘往落馬洲／皇崗口岸的通宵巴士。（資料圖片/黃浩謙攝）

港深商討延長除夕關口服務時間 詳情待審批後盡快公布

政務司司長辦公室表示，因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布；而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

部門聯合指揮中心除夕至明年1.4實時監察口岸現場情況

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。由警務處、入境事務處、香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於12月31日至明年1月4日期間啓動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員，以確保口岸運作暢順。

保安局亦會在12月31日至明年1月4日啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

2025年1月1日凌晨時分，不少內地旅客在看完除夕煙花倒數後乘搭東鐵往羅湖口岸。（資料圖片/黃浩謙攝）

2025年1月1日凌晨時分，不少內地旅客在看完除夕煙花倒數後乘搭東鐵往羅湖口岸。（資料圖片/黃浩謙攝）

2025年1月1日凌晨時分，不少內地旅客在看完除夕煙花倒數後乘搭東鐵往羅湖口岸。（資料圖片/黃浩謙攝）

港鐵大部分鐵路線除夕夜通宵服務

公共運輸安排方面，運輸署已主動聯繫各服務營辦商在假期期間加大運力，其中港鐵會配合羅湖口岸的服務安排，相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務時間，而港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。

增加港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士班次

另外，港鐵上水站及新田皇巴站之間會設有巴士路線，方便東鐵線旅客在前往羅湖的服務完結後，利用24小時通關的落馬洲／皇崗口岸過境。運輸署亦會配合口岸安排，加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士及跨境直通巴士的班次。

在跨年倒數或其他大型公眾活動地點，運輸署在活動完結時會加強合適的本地公共運輸及跨境直通巴士服務，配合離場的本港市民和訪港旅客的不同出行需要，並制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，確保公交服務暢順。各公共運輸營運商會預留足夠車輛和人手以滿足乘客的出行需求。

運輸署的緊急事故交通協調中心會24小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。