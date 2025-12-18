考車牌｜改裝考試車影響公平　運輸署：早前提醒業界　下月起跟進

運輸署指，留意到部分駕駛考試車輛懷疑被改裝，有機會影響駕駛考試公平，並可能違反法例。署放將會在明年1月1日起，跟進涉嫌違規的考試車，包括要求有關車輛於指定時間內改善或轉介至車輛檢驗辦事處檢驗，以確保相關車輛符合要求進行駕駛考試。



運輸署指，有駕駛考試車輛懷疑被改裝，包括加設改裝泥擋，在車身加裝一條堅硬鋁條；加裝不合規格的照明燈及輔助鏡等，有機會違反法例及對其他道路使用者構成安全風險。

署方早前與業界舉行座談會，並去信業界，解釋駕駛考試車輛的要求，提醒所有駕駛教師駕駛考試車輛必須符合《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章）、《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），以及署方就各類駕駛考試制定的《駕駛考試指引》的規定及要求。

署方將於2026年1月1日起對涉嫌違反相關規定的駕駛考試車輛加強跟進行動，包括要求有關車輛於指定時間內改善或轉介至車輛檢驗辦事處檢驗，以確保相關車輛符合要求進行駕駛考試。