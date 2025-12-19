家計會推初中性教育新書　貼地回答百條中小學生直白問題

成長中的青少年對性有不少疑惑，往往因尷尬不敢啓齒發問， 而網上資訊氾濫、良莠不齊，因此香港家庭計劃指導會於周四（18日）公布，推出了一本以初中生為對象的性教育新書 《青春101：面不紅有問有答》，書中彙集100條以不記名方式蒐集的中小學生常問的性問題，內容直白、貼地兼有趣味。



2025年12月18日，香港家庭計劃指導會公布，推出了一本以初中生為對象的性教育新書 《青春101： 面不紅有問有答》。（家計會提供圖片）

問題包括：「打得飛機多會不會傷身？」

作者之一、家計會教育主任梁祖詠表示，該書的主要特色，是當中的問題非常直白，盡量以同學所使用的字眼原原本本地呈現，例如「打得飛機多會不會傷身？將來會不會性無能？」答案則以貼地的方式從多角度分析，並以坦誠的態度去提供解答，配上可愛插畫，讓青少年閱讀時感到有趣而不沉悶。

書中將問題分為9個章節：性教育、青春期（青春期的煩惱、自慰）、青春期 ─ 男生篇（陰莖的發育、勃起與射精）、青春期 ─ 女生篇（月經、陰道冠（處女膜）、乳房發育）、心理變化、戀愛篇、性騷擾、色情資訊及生育。

梁祖詠說，男生普遍較為關注陰莖的發育、自慰、色情資訊等，女生則較關注身材外表（包括乳房）、生育過程是否痛楚、戀愛暴力及性騷擾等。拍拖戀愛則是兩性都關注的題目，有同學想知道如何增加自己對心儀對象的吸引力，同時亦有同學表示不想拍拖，卻又疑惑這種心態是否正常。

受網絡BL文化影響 有女生問：「男男可否生BB？」

另一位作者、家計會教育主任周卉卉表示，現今青少年開始接觸網絡世界的年紀愈來愈小，每天面對大量不適合他們年齡的性資訊。因此，盡早開始性教育，有助培養他們的網絡媒體素養，賦予他們辨別資訊真確性的能力。她又稱，網站在競爭劇烈的環境下，為了增加流量，色情內容越趨誇張、暴力或脫離現實。

周卉卉舉例說，近幾年出現了一個新的現象，就是多了女生發問「男男可否懷孕生BB？」某程度這反映近年網絡流行文化中的BL愛情（「Boys' Love」的縮寫，意為「男性之間的愛」） 作品對青少年的影響。

她表示，透過分析，此書引導青少年學會辨別網絡資訊的來源和真實性，並鼓勵他們多思考色情內容對個人心理和情感的影響。家計會亦鼓勵家長、教師及青年工作者閱讀這書，以了解現今新世代所關注的性問題，增強個人的性知識，了解如何以適當的態度和技巧回答性問題。

她希望，此書能提供一個正面示範，當青少年以嬉笑的態度提問或使用性俚語時，家長和師長切忌認定他們在胡鬧而不予回應、取笑或責備。她解釋，應理解到青少年可能只是以嬉笑掩飾尷尬，或者不認識正確的用詞或名稱。