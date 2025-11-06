性教育｜避談、太守舊也不好！跟孩子談「性」關鍵不在答案要完美

面對性私密影像外洩與兒童性剝削案件激增，全面性教育已成當務之急。聯合國教科文組織推動「全面性教育」，涵蓋身體自主、情感關係與性別尊重，彌補傳統教育的不足。台灣調查顯示，小學生性知識不足、身體界線模糊、戀愛行為提早，家長態度更深刻影響孩子的性別觀。學校須落實性平課程、教師應引導討論，家長也應主動參與對話，讓每個孩子在變動社會中，學會尊重、保護與愛自己。



從#MeToo運動、偷拍事件，到性私密影像的網絡散播與兒童性剝削案件，台灣12歲以下兒童的性剝削通報數自2021至2024年間激增78%。這樣的背景凸顯出，提供孩子一套具備防衛力與批判力的性教育體系，已非選項，而是必要。

全面性教育的全球趨勢與核心內涵

聯合國教科文組織（UNESCO）於2009年首度提出《國際性教育技術指導綱要》，倡導「全面性教育」（Comprehensive Sexuality Education, CSE）。CSE不僅傳授生理衛生知識，更強調情感、身體自主權、人際關係與性別尊重，並鼓勵批判思考與負責任的選擇，是因應當代數位與多元社會的關鍵教育。

兒福聯盟2025年針對台灣五、六年級學童進行調查，平均答對性教育知識題僅5.9題（總共11題），換算後為53.1分，約六成不及格。其中，對異性生理知識尤其陌生，如「夢遺」、「初經」、「懷孕與月經」等主題的錯誤率普遍偏高，反映出基礎知識缺口與性別想像的扭曲。

資訊從哪裏來？網絡與教科書並存，正確性堪憂

雖然82.5%的學童表示從教科書或老師獲得性知識，但仍有近五成透過Google、自媒體、YouTube等非正式管道學習。交叉分析顯示，知識來自正規教育管道者答題表現較佳，但有超過半數的學童對課堂內容毫無印象，顯示教學記憶性與實用性有待強化。

調查中35.3%的孩子認為「拿衛生棉不被看到才不尷尬」，反映月經汙名化依然存在；39.5%認為「大人摸頭沒問題」，顯示身體界線認知不足。雖81.5%支持同性戀愛，卻也有19.4%的學童認為遭歧視者應改變自己，顯示性別多元的接受度仍具鴻溝。

家庭影響巨大：家長類型決定孩子的性別觀

調查將家長分為三類：

避談型：

2.8%的家長未曾與孩子討論性傾向自由選擇，43.1%未談過跨性別議題，讓孩子轉向網絡尋求資訊。

刻板印象型

如「長大才談戀愛」、「愛滋病毒應遠離」等說法，加深孩子對性與疾病的錯誤理解。

觀念正確型

54.2%的家長提及「世界上有人是跨性別」，44.1%談及戀愛與性經驗的多樣性，有助孩子建立尊重差異的價值觀。

統計顯示，家長態度越開放，孩子的性別觀念越多元與正向。

戀愛經驗與肢體界線：孩子的探索與風險

24.2%小學生表示想談戀愛，23.1%曾有戀愛經驗，交往對象多為同學，也有15.8%來自網絡。進一步調查發現，有35%接受擁抱、11.6%接受接吻、3.5%可接受性行為，與2022年相比比例上升，顯示對戀愛與身體的探索正在提早發生。

特別值得注意的是，38.7%的孩子從未思考過交往界線，顯示教育對界線意識的灌輸仍屬薄弱。性知識較充足的學生，其界線自覺也更高，顯示教育對建立自我保護意識的重要性。

虛擬戀愛現象：6.6%的孩子選擇AI或虛擬對象

隨着虛擬角色的普及，有6.6%的學童表示曾與AI、二次元角色交往。這些戀愛投射可能來自於現實中缺乏理解與支持的經驗，反映孩子對情感陪伴與安全互動的需求。

多管齊下，讓全面性教育落地生根

教育部應強化性平教育課綱，明確納入課堂教學，避免被視為可選課題。教材應緊扣生活現實，涵蓋戀愛、情感、網絡交友、多元性別等主題，幫助孩子從日常中學會尊重與保護自己。

教師應成為敏感議題的引導者，開放回應學生提問、設計互動教學。學校也應建置性別友善設施，並進行充分說明，讓性別友善從標語走進孩子的生活日常。

家長是孩子最早的性教育者。與孩子談論戀愛、性別與身體議題，不需完美答案，只要真誠陪伴。即使家長對某些議題感到陌生，也可與孩子一起查資料、共同學習，這正是建立信任關係的起點。

在快速變化、資訊混雜的社會中，孩子面臨的風險與選擇前所未有。只有當學校、家庭與社會共同投入，全面性教育才能真正培養出擁有身體自主權、情感判斷力與性別尊重觀的下一代。每一次誠實對話、每一次正確回應，都是孩子性別韌性的養分。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：教導孩子性教育，家長類型決定孩子的性別觀！你是避談型、刻板印象型嗎？】