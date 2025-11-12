港鐵九龍灣站B出口棄淘大花園改標東九文化中心　田北辰跟進投訴

繼港鐵何文田站更改出口指示牌，引起附近居民不滿後，實政圓桌立法會議員田北辰周二（11月11日）表示，九龍灣站也出現相同問題。他指出，發現有市民發文投訴，九龍灣站B出口的指示牌，由長期使用的「淘大花園」改為剛剛揭幕的「東九文化中心」。田北辰稱，該市民點名要求他幫手跟進，而他也承諾定會再為市民爭取到底。



圖為2025年11月11日，田北辰在社交平台轉發市民的帖子，稱對方不滿九龍灣站B出口的指示牌，由過去使用的「淘大花園」改為剛剛揭幕的「東九文化中心」，要求田北辰跟進。（田北辰Facebook圖片）

市民：搞到我唔識返屋企 田北辰：已立即接觸港鐵

田北辰在社交平台發帖，顯示他親身到九龍灣站視察的圖片，可見B出口標示「東九文化中心」。據他轉貼的市民投訴，該市民指B出口標示「淘大花園」已有近半世紀，忽然更改「搞到我唔識返屋企」。

田北辰表示，淘大花園有成44年歷史，共有近5,000戶居民。在看到市民的投訴後，他已盡其所能立即接觸港鐵，而對方反應亦相當正面，稱會再作研究。他承諾會繼續同大家跟進，「睇吓今次可唔可以再次交到功課」。

他又稱，雖然其議員任期即將屆滿，但只要市民訴求有理，尤其是係關於鐵路的問題，「應𠄘大家一定會瞓身為大家爭取，我田北辰出哂名係唔怕面懵嘅，就算港鐵say no，我都希望有機會盡力令港鐵say yes！」

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。(資料圖片/洪芷菁攝）

此前成功爭取何文田站改牌 重新加入「愛民邨/何文田邨」

在此之前，港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙後，有聲稱住於附近愛民邨的居民投訴，何文田站A出口指示牌由原本「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」 ，田北辰亦在社交平台批港鐵「零政治智慧」，「離晒大譜」。事件曝光後一日多後，何文田站A出口的指示牌，已於周二再次更改，中文標示由左至右標示「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。

田北辰表示，何文田站A出口的指示牌是於周日（9日）刪走「愛民邨/何文田邨」，他即時向港鐵高層反映，要求盡快更改指示。至周二早上7時，他收到港鐵回覆稱，指示牌已重新加入「何文田邨/愛民邨」。