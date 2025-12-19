港鐵九龍灣站指示牌將還原標示淘大花園　田北辰稱是退休前的禮物

港鐵九龍灣站B出口指示牌的「淘大花園」標示，於去年7月被改為「東九文化中心」，至上月因何文田站出口指示牌由「愛民邨」改標為「朗賢峯」引發爭議後，有網民公開邀請立法會議員田北辰幫忙，向港鐵爭取將淘大花園標示「歸位」。田北辰今晚（即20日凌晨時份）在社交平台Facebook表示，港鐵已確認於今晚收車後，重新加上「淘大花園」指示牌，形容這是送給淘大花園居民「退休前的禮物」。



立法會議員田北辰（田北辰Facebook圖片）

立法會議員田北辰在社交平台Facebook表示，上月港鐵何文田站「愛民邨」指示牌被換作私人屋苑（朗賢峯）一事，讓他「真係好㷫」，即時與港鐵反映觀感差後，已獲跟進處理。其後，港鐵九龍灣站出現類似情況，一直以近5千戶的「淘大花園」命名的B出口，於去年7月被換成「東九文化中心」。

他獲網民公開邀請幫忙，將「淘大花園」標示重新「歸位」。他指「喺我心目中，呢個必然係我立法會退休前送畀淘大花園居民嘅禮物，所以我都睇得好肉緊，每個星期都追一次」。

他說，今日終於收到港鐵確認，會於今晚（即20日凌晨時份）收車後，重新加上「淘大花園」指示牌，形容是「完成我呢個心願」。他並指，明天會親自前往現場實地觀看情況。