走塑｜廢塑膠每日棄置量按年減11.1%　環保署：多項措施見成效

政府於去年4月22日實施首階段即棄塑膠產品的管制，塑膠產品的棄置量有否減少？環保署今（22日）公布「香港固體廢物監察報告——2024年的統計數字」，指出廢塑膠於堆填區的棄置量為每日1,885公噸，較前年減少11.1%。其中，塑膠 / 發泡膠餐具的每日棄置量較前年減少36公噸；其他塑料廢物如發泡膠包裝等，其每日棄置量跌幅最多，較前年下跌239公噸。



+ 2

根據環保署統計，去年都市固體廢物棄置量為385萬公噸，平均每日1.05萬公噸，較前年每日1.08萬公噸，減少3.4%，是連續三年錄得跌幅。在三大類別中，廚餘佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔23%及18%。

膠餐具每日棄置量下跌 膠袋、塑膠瓶錄升幅

廢塑膠於堆填區的棄置量為每日1,885公噸，較前年減少11.1% ，所佔比重亦較前年下降。當中，塑膠 / 發泡膠餐具的每日棄置量減少36公噸；其他塑料廢物包括透明包裝膠膜、發泡膠包裝、膠玩具、膠盆、膠板及碎料等，同樣每日減少239公噸。不過，膠袋及塑膠瓶的棄置量錄得升幅。膠袋每日棄置量較前年升22公噸；塑膠瓶則升18公噸。

環保署表示，隨着政府近年積極推行各項廚餘回收措施和推動多項「走塑」措施，包括管制即棄塑膠法例，廚餘及廢塑膠所佔比重均較前年下降。廢塑膠棄置量的跌幅亦正好反映近年全球「走塑」意識日益提升，以及政府積極推動多項措施的成效。

塑膠循環再造量下跌

此外，塑膠物料的循環再造量由前年的12.8萬公噸，下跌至2024年的10.1萬公噸。環保署解釋，《巴塞爾公約》修正案自2021年開始加強對廢塑料越境轉移的管制，世界各地經濟體更嚴格執行塑膠回收物料進口管制。不過翻查報告，運往外地作循環再造物料卻錄得升幅，較前年升2,200公噸；在本地循環再造則下跌2.89萬公噸。

環保署續稱，政府實施不同的措施進一步推動廢塑膠回收，包括先後推出三期「入樽機」先導計劃。