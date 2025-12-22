宏福苑大火｜埔浸師生轉到兩校復課　蔡若蓮往探訪：同學積極投入

大埔宏福苑大火摧毀了數千人的家，也影響旁邊大埔浸信會公立學校（埔浸）師生，校舍仍需暫停使用，在各方同心協力下，學生按年級暫時安排至大埔官立小學（大埔官小）及新界婦孺福利會基督教銘恩小學（銘恩）上課，直至本學年結束。教育局局長蔡若蓮日前與同事到兩校了解埔浸復課的具體安排，「看到同學們專注學習、積極投入的模樣，我深感欣慰。」



教育局局長蔡若蓮（黑板前右三）日前與同事到大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，了解大埔浸信會公立學校學生上課情況。（教育局圖片）

教育局局長蔡若蓮（前右一）日前與同事到大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，了解大埔浸信會公立學校學生上課情況。（教育局圖片）

教育局局長蔡若蓮（左一）日前與同事到大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，了解大埔浸信會公立學校學生上課情況。（教育局圖片）

蔡若蓮今日（22日）透過「局中人語」專欄，講述安排及探訪感受。她說看到埔浸學生情況，深感欣慰，不僅展現了他們堅韌的適應能力，更體現了背後眾多持份者的無私付出——從校方的悉心準備、教育局的統籌協調，到社會各界的支援及家長的全力配合，她形容每一分努力，都是為了讓同學在安全、愉快的環境中持續學習。

她又說，三校的校長、教師及職員持續協作，無論在編排課表、安排活動、共享設施，乃至交通安排等方面，均悉心籌劃，務求讓學生的學習不受影響。「這些看似日常的細節，正正蘊含着教育的溫度與關懷。」

教育局局長蔡若蓮（前中）日前與同事到大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，了解大埔浸信會公立學校學生上課情況。（教育局圖片）

教育局局長蔡若蓮（後右二）日前與同事到大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，了解大埔浸信會公立學校學生上課情況。（教育局圖片）

蔡若蓮今日（22日）透過「局中人語」專欄，講述安排及探訪感受。她表示，教育局於12月1日進行實地考察，隨即與埔浸確定工程方案。先將大埔官小原有活動室及電腦室改為校務處、言語治療室、醫療室、會議室及社工室等多功能空間；在銘恩，則增加了儲物空間，並改裝房間作為校務處及教員室；此外亦為埔浸加設了獨立廣播系統及網絡設備，並添置相關家具。

蔡若蓮表示，除了硬件建設，各界在短時間內的捐助亦令人感銘。多個機構及善心人士迅速響應，捐贈書本、電腦、打印機及家具等物資，解決了燃眉之急；亦在工程公司協助下，設置了兩所組合屋，作為埔浸學生的臨時圖書室及STEAM活動空間，讓同學能在這個迅速建構的小天地中，探索課本以外的知識。

她指工程團隊的壓力不言而喻，他們須與三校緊密協調，按實際情況調整設計，並於短時間內採購物料、調配人手；尤其銘恩校舍未設升降機，所有物料需以人力或機械搬運，難度大增。「幸而眾人目標一致，終能於12月15日前完成所有準備工作，順利移交埔浸使用。」

蔡若蓮形容這段時間「見證了許多默默支持的身影」，不少院校及教育機構主動為埔浸同學籌辦多元學習活動，為日常課堂增添色彩；教育局人員亦秉持「以生為本」的精神，在符合程序的前提下盡力加快流程，推動復課早日落實。「這一切，皆體現了教育界與社會對學生的關愛，讓孩子們知道：他們並不孤單。」

她感謝三校家長的耐心、體諒與信任，「你們的支持，是我們繼續向前的重要動力。我們一直將學生的學習與福祉置於首位，致力落實各項安排。」

蔡若蓮表示，為了讓埔浸學生能盡快在一個持續而穩定的學習環境上課，成功爭取把位於大埔富善邨前中華基督教會基正小學的空置校舍，分配給埔浸於2026/27學年起作校舍用途，以容納埔浸所有學生，目前正努力提速進行校舍翻新工程，讓學校盡快全面復常運作。

她指此次埔浸能夠逐步恢復正常的校園生活，不僅是一次有效的危機應對，更是教育界團結互助的動人篇章。「新年將至，願這分來自社區的溫暖，化作學生成長路上的一盞明燈，陪伴他們穩步前行，迎向更豐盛的明天。」