宏福苑火災｜大埔浸小校監：校舍望出去好辛苦　教大借場上課輔導

大埔宏福苑火災，位於封鎖範圍內的大埔浸信會公立學校未能原校復課。教育大學成立臨時支援中心，向學校借出教學場地，並提供情緒輔導等支援。教大校長李子健表示初步預計支援至一月尾，會視乎情況調整。



浸小校有24名學生的家庭受火災影響，校監曾家石感謝教大借出場地，讓學生有適合的學習環境，說：「由我哋個校舍望出去，你會睇到…… 唔想睇，好辛苦呀望到隔離，個環境改變咗。」學生於本月中旬將被分配到區內兩所校舍上課，暫未能確定何時原校復課。



大埔浸小仍未能原校復課，教大設臨時支援中心，向該校借出上課場地及提供輔導。（夏家朗攝）

大埔浸小一至三年級學生於教育大學體育館上體育課。（夏家朗攝）

教大借出體育館等設施 每日約300名學生使用

因應大埔宏福苑發生的五級大火，大埔浸小仍未能原校復課。教大設立「香港教育大學臨時支援中心」，今個星期一起借出教學場地，包括體育館及圖書館等設施，每日約200至300名學生使用，涉及多個年級。今日小一至小三學生於體育館上體育課，學生向教大贈送心意卡。

感謝您們雪中送炭，借出校舍供我們上課，又為我們舉辦有意義及精彩的活動！ 大埔浸小小一至小三學生心意卡

教大校長李子建指，校方上周五決定成立中心，希望體現「全動員、共關愛、齊支持」精神。教大會因應情況，調整對浸小支援期，初步預計支援至一月尾。

教大校長李子建指，希望支援體現「全動員、共關愛、齊支持」精神。（夏家朗攝）

安排心理學家及輔導員支援 學生擔任義務教師

教大副校長方永豪則指，校方已在體育館內設置不同活動區域，並將周邊多功能室改用作學生課室，並安排心理學家、輔導員提供支援，以及招募教職員及學生擔任義務教師，現時每日平均有6名義務教師。

教大副校長方永豪指，校方已在體育館內設置不同活動區域，並將周邊多功能室改用作學生課室。(夏家朗攝)

支援中心向義工及老師提供零食及飲品。（夏家朗攝）

浸小校監感謝教大伸援手：校舍望到隔離好辛苦

浸小校監曾家石感謝教大提供支援，令學生有更好的學習場地。

由我哋校舍望出去，你會睇到……唔想睇，好辛苦呀望到隔離，個環境改變咗。 浸小校監曾家石

教育局協調學生月中起，按年級在大埔官立小學，和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍上課。曾家石說，現時未能確認何時能原校復課，而校內有24名學生的家庭受火災影響。

浸小校監曾家石感謝教大提供支援，令學生有合適學習場地。（夏家朗攝）

約40學童有較大情緒反應 部分轉介社工跟進

除了場地支援，教大亦向學童提供情緒輔導。教大心理學系教授兼臨床心理學家劉月瑩表示，經與學童接觸，發現有40多人有較大情緒反應，其中有十多名需轉介學校社工跟進。有學童出現失眠、發噩夢等情況，亦在畫作中表達傷痛，例如畫出災場和消防員救火情況等。她指，這些都是災後自然反應，透過適度的疏導會淡化。如果持續2至4星期，則需特別關注。

大埔浸信會公立學校位於宏福苑對出封鎖範圍內，教育局早前宣布，校舍受火災影響，需封閉一段時間。師生獲安排到不同地點上課，包括大埔官立小學，及新界婦孺福利會基督教銘恩小學校舍、教大及城大。

