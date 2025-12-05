宏福苑火災｜大埔浸小學童失眠發噩夢　教大評估轉介十多人予社工

大埔宏福苑五級火，位於封鎖範圍內的大埔浸信會公立學校仍未能原校復課。教大成立臨時支援中心，向學校借出教學場地，並為學童提供情緒輔導等支援。



教大心理學系教授兼臨床心理學家劉月瑩表示，絕大部分學童受火災影響，有不同情緒反應，包括失眠、發噩夢等情況。有學童在畫作中表達傷痛和恐懼，例如畫出災場情況、消防及救護人員等。團隊分流評估後，發現有40多名學童有較大心理反應，其中有十多名需轉介學校社工跟進。



大埔浸信會公立學校仍未能原校復課，教大設臨時支援中心，向該校借出場地。（夏家朗攝）

大埔浸信會公立學校一至三年級學生正在上體育課。（夏家朗攝）

學童畫作流露恐懼和傷心 有人失眠、發噩夢

教大成立臨時支援中心，為浸小學童提供情緒輔導。教大心理學系教授兼臨床心理學家劉月瑩及團隊，自星期一起為學童提供災後階梯式的心理支援，分流評估學生狀況。

經初步篩選，有40多名學生有較大心理反應，其中10多人需轉介學校社工跟進。團隊又透過畫畫、玩遊戲等方法，幫助學童表達情緒。部分學童在畫作中流露恐懼和傷心，例如畫出災場情況、消防及救護人員等，亦有人透露失眠及發噩夢。

教大心理學系教授劉月瑩表示，有40多名學童有較大心理反應，其中有十多名需轉介學校社工跟進。（夏家朗攝）

教大設立臨時支援中心，為學童提供教學場地和情緒輔導等支援，初步預計會開放至一月尾。（夏家朗攝）

若學童不安情緒持續超過兩星期需特別關注

劉表示現時仍是觀察期，如果得到適當疏導，學童情緒會慢慢淡化。倘若相關情況持續2至4星期，則需特別關注。她透露，火災發生一星期後，大部分學童的情緒相對穩定，慢慢重回常規。