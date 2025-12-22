投資騙案｜受害者親述騙徒如何由泊錯車打開話題誘投資　損失14萬

當電騙數字呈下跌之勢，投資騙案卻有所上升。其中一名受害者、60多歲的阿Ray今日（22日）現身說法，親述自稱是「港交所後台女職員」的騙徒，如何由「泊錯車」打開話題，再慢慢一步一步透過不同手段，例如分享自己的賺錢紀錄，取得Ray的信任，繼而引誘他「投資」，「呢啲案件我好清楚，永遠貪字得個貧。但去到嗰下，佢話你真係贏咗喎，之前又提過錢喎。呢刻好難咁冷靜。」



警方商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩指，今年首10個月，全港共錄得35,831宗詐騙案，當中近一半損失來自4,515宗網上投資相關騙案。（洪戩昊攝）

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩今日（22日）指，今年首10個月，全港共錄得35,831宗詐騙案，當中近一半損失來自4,515宗網上投資相關騙案。

其中一名受害者Ray現身說法，親述騙徒如何由「泊錯車」打開話題，再慢慢一步一步透過不同手段取信他，引誘他投資。（洪戩昊攝）

騙徒WhatsApp無車的事主泊錯車 自稱是「港交所後台女職員」

60多歲的Ray今年6月尾，突然收到一個來自一名陌生女子的WhatsApp，對方指他將車泊了在她的車位。雖然Ray根本沒有車，但對方所說的車位卻又真的在Ray所住的區內。後來對方說是弄錯了，但既然大家是街坊，Ray便本着交個街坊朋友的心，與對方開始對話。

他們經常會交流生活點滴，對方有說起職業，提到自己是港交所後台職員，可以在後台看到數據，知道「莊家」怎樣運作。對方其後指自己到新加坡公幹，更有傳在當地的生活照給Ray。

女騙徒展示投資賺錢紀錄 成功誘受害人投資 大賺50多萬

對方其後遊說Ray跟她投資，在退休前賺一筆旅行費。一開始Ray也無甚興趣，但對方一直也有傳送一些自己賺錢的紀錄，更有銀行入數紙，令他不虞有詐。最終，他本着應酬朋友的心態，用了一萬港元開戶口。

開戶後，對方每晚也有聯絡他，教導他怎樣操作戶口。戶口一直顯示他有賺錢，他更曾成功提了1,500元出來。而其中一晚，戶口突然顯示他賺了50多萬元。

呢個數好吸引。當時個心雄一雄，真係有咁多喎，咪問佢（騙徒）點做囉。 投資騙案受害人Ray

付13萬港元利得稅欲提款不果 再被索付29萬保證金終醒覺

其後，系統顯示根據新加坡法例，他需要付13萬港元利得稅，才能提出戶口內的錢。再付了13萬後，系統原本顯示一小時內過數，卻突然以「做老鼠倉」為由，凍結其戶口，要求他再付29萬港元保證金。

這時，Ray終於醒了，拒絕再付錢。即使騙徒說借他15萬，他只需付14萬，他亦無動於衷。最後，他共計損失14萬港元。