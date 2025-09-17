33歲女子涉網上情緣及投資騙案　洗黑錢$550萬　遭加刑判囚40個月

一名案發時33歲的本地女子今日（9月17日）在荃灣裁判法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁40個月。



案情顯示，警方於2022年10月12日接獲涉及網上情緣及投資騙案的報案，當中報案人被要求將大量金錢轉賬至指定銀行戶口。惟報案人按指示把款項轉賬至多個香港本地銀行戶口後，與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。

深水埗警區刑事部人員經調查後，以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名案發時33歲的本地女子。（資料圖片）

深水埗警區刑事部人員經調查後，以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名案發時33歲的本地女子。調查顯示，她涉嫌透過一個銀行戶口於2022年10至12月協助清洗約550萬元的犯罪得益。警方經徵詢法律意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名女子，並就案件向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准及增加四份之一的刑期。最終，被告被判處監禁40個月。

警方歡迎法庭裁決，並呼籲市民切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒用作「洗黑錢」及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」罪可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

警方重申，不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與相關部門就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。