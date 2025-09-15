上周120宗投資騙案涉$7400萬 六旬漢投資珠寶設計師網店失140萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
上星期（9月6至12日），警方接獲超過120宗網上投資騙案，涉款逾7,400萬港元。其中一名從事保安業的六旬港男，收到白撞的WhatsApp訊息，對方自稱為「珠寶設計師」，提議事主投資其網店，稱存入商品成本金額後，便可獲得商品銷售佣金為報酬。事主不虞有詐，按指示多次轉賬至不同的個人銀行戶口，之後卻從未獲取任何佣金，對方亦失聯，終損失逾140萬元。
警方提醒，切勿輕信高佣金、高回報的投資計劃；切勿按下任何可疑連結或下載不明程式；假如對方要求存入個人或不明銀行戶口，必須再三考慮；如有懷疑，即上守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
