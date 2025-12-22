直擊港深創科園　人才公寓有影院音樂室　大快活韓快餐店提供膳食

港深創新及科技園（港深創科園）今日（22日）開園，行政長官李家超表示，落成的3座大樓中，兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。至於人才公寓亦已有首批住客入住，世界各地創科人員踴躍進駐。



《香港01》記者下午直擊園內區內，其中已落成樓高五層的人才公寓提供100個單位，據園區資料最大的開放式房間達到480平方呎，附有開放式影院、多用途室、音樂室等。公寓地下及M層有大快活、鴻福堂、咖啡店SMACK及韓國快餐Seoul Fresh，各餐廳午餐價錢與市區差不多，介乎52至70港元不等。至於來往交通就有穿梭巴士在特定時間來往落馬洲與河套香港區。



港深創新及科技園（港深創科園）已落成三座大樓。（夏家朗攝）

李家超表示人才公寓亦已有首批住客入住，世界各地創科人員亦踴躍進駐。（許湖洪攝）

港深創新及科技園（港深創科園）已落成三座大樓。（夏家朗攝）

左起：創科局常秘暨港深創科員董事會主席蔡傑銘港、創新科技及工業局局長孫東深及 創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善。（夏家朗攝）

港深創新及科技園3座大樓落成，至今兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%。

行政長官李家超今日（22日）出席開園典禮致辭時指，人才公寓亦已有首批住客入住，世界各地創科人員踴躍進駐。暫時只開放部分區內地下、大樓外觀等部分位置予傳媒參觀，其他熟地及大樓仍興建或待建中。

人才公寓配備影院及音樂室 最大房間近480呎

園區內早已落成樓高五層的人才公寓，主要是住宿空間及配套設施。每層可入住各25戶，即四層居住層提供100個居住單位。據創科園資料及內地媒體報道，當中有92間是開放式單位、7間一房單位及一間無障礙房間，面積23.2至44.6 平方米（約250至480平方呎）。

換言之，最大的房間可以有一個客廳、大床，衣櫃及相對闊落的廁所，部分更配備約21平方呎、相等於普通香港私人樓宇的標準露台。

但是據網上內媒片段，公寓的開放式單位未必有廚房或洗衣機。因此除地下及M層的餐廳商舖及花園，每層都設有生活配套，包括開放式影院、多用途室、音樂室、客廳廚房及洗衣房等。

其中，天台花園更可360度遠眺香港鄉郊與深圳樓宇。

園區4間餐飲價錢與市區相若 預計3個月後將有入住高峰

記者在園區內亦不難發現餐廳就在人才公寓地下及M層，有大快活、鴻福堂、咖啡店SMACK及韓國快餐Seoul Fresh ，其中一間「楠木」就見到有枱凳但仍準備入住中。各餐廳午餐價錢與市區差不多，介乎52至70港元不等。

人流方面，參觀時間是下午約5時多，僅大快活目測零星3至4名園區人員吃飯，其餘大多是參觀的傳媒來購買飲品等。

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善指，已有首批住客入住，但仍未試高峰時間，有不少空間仍在待租戶裝修，過去兩至三個月的入住高峰期。至於園區配套內陸續配備餐飲，現時至少有4間已經開啟，可以讓園區內人員選擇。

馬惟善亦補充，目前入住的公司有6成是國內企業，四分之一（25%）是透過香港作為平台進駐大灣區及國內市場的企業。

園區穿梭巴士每日來往落馬洲站

港深園區位處落馬洲，要如何才能到達園區？馬惟善指，現時落馬洲地鐵站已特別開通了一個出口連接道，由園區提供穿梭巴士，每天6時半至晚上10時半來回接載人員及員工來往落馬洲站與河套香港區。

園區將以公私營合作：唔會再由政府出晒所有錢

園區分兩期發展，第一期第一批次工程首8幢大樓及園區公司早期營運開支由立法會2021年撥款約181億元向創科園注資，除目前落成的三幢大樓，其餘五幢預計會在2027年起陸續落成。

創科局常秘暨港深創科員董事會主席蔡傑銘表示，第一期餘下地塊以及第二期的河套區發展需要運用新模式營運，包括透過公司形合作，「公私營合作絕對需要，唔會再由政府出晒所有錢去發展呢個園區」。

創新科技及工業局局長孫東就表示，目前進駐園區的企業主要涵蓋人工智能、新能源、微電池及高端智能製造等。園區明年也會推出餘下第一期土地，希望能借助市場力量一起加快建設；港深創科園第二期發展規劃已經完成，將會在合適時間公布。