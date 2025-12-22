港深創科園｜香港園區開幕　李家超：全力擴容　總面積將增七成

位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）今日（22日）下午舉行開園典禮，行政長官李家超致辭時表示，預期香港園區兩期的發展提供的總面積將達200萬平方米，規模比原本的規劃大增七成。李家超同時宣布，連接港深兩個園區的西面跨海連線條專案正式啟動，將打通河套合作區的交通網路，有效促進跨境人員流動，採用「一跨過河」連繫兩地園區。



位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）今日（22日）下午舉行開園典禮。（夏家朗攝）

佔地87.7公頃的港深創科園區今日（22日）下午舉行開園典禮，行政長官李家超、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、財政司司長陳茂波、深圳副市長羅晃浩及多名特區相關高官亦有到場出席。

兩座濕實尸人火一人大樓八成樓面已租出

李家超主持及致辭時指，開園見證了香港創科發展的一個里程碑，園區發展體現了三大進展，首先是積極構建高端人才集聚高地，自從園區三座大樓在3月迄今，兩座濕實驗室大樓已有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽署租約，已租出約八成的樓面面積。園區的人才公寓亦已迎來首批住客。

位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）今日（22日）下午舉行開園典禮。（夏家朗攝）

跨河連接橋項目啟動 打通「一區兩園」

第二項關鍵進展是全力實踐科研擴容，加快發展國際創新科技樞紐。李家超指出，園區第一批其餘五座大樓將在2027年開始陸續完工，第二期規劃亦已完成，會以公私營合作模式加快建設發展。兩期發展提供的總樓面面積將達200萬平方米，比原本的規劃大增七成，為園區企業提供更多發展空間。

第三，進展是高效促進跨境創科要素流動。隨着香港園區建設陸續落成，未來將有越來越多企業進駐，園區將提供政策和基礎配套，便利科研人員往返兩地。李家超宣布，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目正式啓動，將打通河套合作區的交通網絡，有效促進跨境人員流動。他指出，連接橋會突出科技低碳、安全便捷、宜人宜景的方向，實現與周邊生態環境融為一體的設計理念，並採用「一跨過河」的方案建造，體現連繫兩地園區「一區兩園」。

李家超：將成香港創科發展橋頭堡

李家超表示，有信心河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上創新政策的示範地。

位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）今日（22日）下午舉行開園典禮。（夏家朗攝）