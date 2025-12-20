河套港深創科園下周一開園　孫東：完成建設需2000億元

位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園，將於下周一（12月22日）下午舉行開園典禮，行政長官李家超將主持，國務院常務副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、財政司司長陳茂波、深圳副市長羅晃浩及多名特區相關高官亦將出席。



創新科技及工業局局長孫東表示，河套香港園區開園只是邁出了第一步，真正的考驗緊隨其後。他透露，據初步估計，若按計劃完成香港園區餘下建設，發展造價至少需2,000億元，單靠政府投入難以持續，唯有借助市場力量方能成事。因此，如何在園區營造具吸引力的營商環境和機制，引導更多社會資本參與建設與發展，已成為當前的重要挑戰。



徐啟方、周霽、陳茂波及多名港深官員主禮

特區政府今日（12月20日）宣布，港深創新及科技園將於下周一下午三時舉行開園典禮。主禮嘉賓包括李家超、徐啟方、周霽、陳茂波、羅晃浩，以及財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、發展局局長甯漢豪和創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘。

河套香港園區位處港深交界，佔地87公頃。（河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要 ）

河套地區是港深兩地整治深圳河泛濫問題的產物，兩地政府在2017年同意向國家爭取政策，支持把約300公傾的「河套深圳園區」和約87公頃的「河套香港園區」）的發展，共同構建一個具有聚集力和協同效應的「深港科技創新合作區」。

河套香港園區將分兩期發展。（河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要 ）

分兩期發展 首期總樓面面積100萬平方米

河套香港園區由西至東分兩期發展，第一期用地再細分三個批次發展。特區政府為加快建設、提速提量並優化河套香港園區的功能，經研究後把第一期的總樓面面積由原定設計的約54萬平方米倍增至100萬平方米。

河套香港園區第一期發展規劃。（河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要）

為打造一個全面且高質量的創科生態圈，河套香港園區將提供濕實驗室、乾實驗室、先進製造研發及中試大樓、產學研基地、辦公室、人才公寓、訪客住宿 設施、以及商業和附屬設施等。

孫東：兩座濕實驗大樓使用率達八成

創科科技及工業局局長孫東今日發表網誌稱，自去年11月《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》公布之日起，河套香港園區便進入了發展的「快車道」，目前第一期首三座大樓，包括兩座濕實驗室大樓與一座人才公寓已經落成，特區政府正全速推進其餘五座大樓的建設，力爭在2027年起陸續落成，以「邊建設、邊進駐」模式加快園區發展。

河套香港園區第一期8號濕實驗室大樓（後排左）、9號濕實驗室大樓（後排右）和人才公寓（前排右）已全面落成。（孫東網誌）

孫東指出，市場對河套香港園區發展反應正面，目前已經有超過60家來自本地和海內外的生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等領域的企業和機構與園區簽署租約並陸續進駐，如計及其他共用設施，兩座濕實驗室大樓的使用率已達至八成。

與新田科技城協同發展 冀成香港新引擎

按照特區政府規劃，河套香港園區將與新田科技城的創科產業協同發展。孫東表示，新田科技城作為河套香港園區向南的天然延伸，可提供具規模的土地發展創科產業，尤其可聚焦發展原型、中試和量產，自然承接河套區內的成果轉化工作。在此布局下，河套香港園區將更能突出和強化作為國家科技前沿創新基地的角色，打造成為引領新質生產力發展的新引擎，豐富大灣區高質量發展的內涵。

按河套香港園區的《發展綱要》，園區第一期將於2030年有序落成，至2035年全面發展格局形成。孫東表示，現時距離實現此目標還有差不多十年的時間，要以「十年太久、只爭朝夕」的精神，與全社會共同努力，與深圳園區協同發展，早日完成河套建設的歷史重任，將大灣區的高質量發展推向新台階。

