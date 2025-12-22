一文看清平安夜及聖誕日封路安排 警方：將視乎各區交通調整
運輸署公布平安夜及聖誕日，在港島、九龍及新界區的特別交通安排。多條位於中區的道路將會由12月24日下午起至12月25日上午5時封閉，禁止所有車輛駛入。警方表示，將視乎各區的人潮及交通情況，調整封路及交通改道安排，或在短時間內實施其他臨時交通和運輸措施，包括進一步的封路、交通改道、更改及暫停公共運輸服務。
▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼
第一階段
以下位於中區的道路將會由12月24日下午2時至12月25日上午5時封閉，禁止所有車輛駛入，直至道路重開為止：
(i) 介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街；
(ii) 蘭桂坊；
(iii) 榮華里；
(iv) 和安里；
(v) 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及
(vi) 安蘭街。
第二階段
視乎實際情況，以下位於中區的道路或會由12月24日晚上9時至12月25日上午5時，禁止所有車輛駛入，直至道路重開為止：
(i) 花園道北行部分行車線；
(ii) 介乎花園道與砵典乍街的皇后大道中；
(iii) 銀行街；
(iv) 都爹利街；
(v) 介乎下亞厘畢道與德輔道中的雪廠街；
(vi) 介乎花園道與上亞厘畢道的下亞厘畢道西行；
(vii) 介乎皇后大道中與德輔道中的畢打街；
(viii) 介乎威靈頓街與皇后大道中的的德己立街；
(ix) 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；
(x) 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；
(xi) 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；
(xii) 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；及
(xiii) 擺花街。
第三階段
視乎實際情況，下列位於中區的道路或會封閉，禁止所有車輛駛入，直至道路重開為止：
(i) 介乎干諾道中及德輔道中的砵典乍街；
(ii) 介乎干諾道中及德輔道中的域多利皇后街；
(iii) 介乎亞畢諾道及德己立街的雲咸街；
(iv) 紅棉路通往金鐘道的支路（專營巴士除外）；及
(v) 亞畢諾道北行。
▼2025 年平安夜及聖誕日特別交通及運輸安排▼
因應聖若瑟堂子夜彌撒後的人流情況，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將隨時封閉，禁止所有車輛駛入。
除封路外，多項公共運輸服務亦有改動。警方呼籲市民留意電台及電視台發放的最新交通消息，市民亦可瀏覽運輸署網頁或利用運輸署《香港出行易》流動應用程式，以獲取有關特別交通及運輸安排的資訊。