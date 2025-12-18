聖誕除夕交通｜港鐵平安夜除夕通宵行駛　除夕往來羅湖站延長服務

港鐵今日（18日）公布，為方便乘客於聖誕及新年期間出行，在平安夜（24日）及除夕（31日）當日，大部分鐵路綫及部分輕鐵綫會通宵行駛，並自下午開始加強服務：另外，港鐵會配合除夕羅湖口岸的服務安排，相應地延長當晚東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務。



港鐵又表示，由明天（19日）起至明年1月4日，會加強東鐵綫、港島綫及迪士尼綫列車班次，高速鐵路（香港段）亦會加開來往香港西九龍站及福田站的班次。



▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」吸引不少人來觀賞和打卡▼



迪士尼綫會在假期晚上散場時段加密班次

港鐵公布，由明天起，東鐵綫會於星期五、六、日及公眾假期加密早上及傍晚時段的列車班次，南行及北行班次均會比平時頻密；港島綫亦會於部分日子傍晚時段加強服務。因應較多市民在假期前往主題樂園，迪士尼綫會在晚上散場時段加密班次。

機場快綫下周一至三提早開出頭班車 平安夜等4日晚上延長服務時間

港鐵又表示，為配合乘客乘搭早班機出外旅遊，機場快綫會於12月22至24日（下周一至三）在香港站提早開出頭班車；機場快綫亦會於12月24日、28日、31日及1月1日晚上延長服務時間，尾班車較晚由博覽館站開出，便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。

高鐵香港段特定日子每日最多加開13對列車往返西九龍站及福田站

另外，港鐵經與內地鐵路部門商討後，高速鐵路（香港段）將會在12月20日至1月3日期間，周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。