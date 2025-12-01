屯門稔灣堆填區男工疑遭石頭擊中送院亡　環保署責成承辦商交報告

屯門發生工業意外。今日（12月1日）下午4時28分，警方接獲報案，指稔灣堆填區一名男工，在工作期間懷疑被石頭擊中，頸部受傷，當場不省人事。



救援人員接報趕至，發現48歲姓楊事主仍然昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，惟他終告不治。警方現正調查事件，將安排為楊男驗屍確定死因。環保署指，事主在地盤鋼筋彎曲場內工作期間，懷疑遭硬物擊中，已責成承辦商在7天內就事件提交報告。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。



傷者被送到屯門醫院搶救後不治。（資料圖片）

環境保護署表示，高度關注在新界西堆填區擴建計劃地盤發生的工業意外，對事件中一名工人離世，深表難過及向其家屬表示深切慰問。死者為新界西堆填區擴建計劃地盤分判商的一名工人。今午約4時15分，他在地盤鋼筋彎曲場內工作期間，懷疑遭硬物擊中，昏迷被送往屯門醫院治理，至下午約6時證實死亡。

事發後，環保署即時派員到醫院了解事件。環保署署長徐浩光博士對事件感到十分難過，署方人員正透過承辦商，聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供適切協助，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。

環保署十分重視這宗意外，已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查，亦已責成承辦商在7天內，就事件提交報告。環保署一直重視建築工程工地安全，並緊密監察承辦商的工作。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須為分判商提供安全培訓。