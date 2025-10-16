八達通App推好賞買禮券平台　美心西餅$50現金券8折　附使用教學

【八達通／好賞買／優惠券／食肆優惠／商戶優惠】八達通今日（16日）公布，由即日起在App推出「好賞買」禮券平台，用戶選擇心儀商品後，可即時以八達通3種支付方法扣款。平台更設有轉贈功能，方便用戶通過各類通訊工具，將禮券發送給家人朋友。下文附有購買及使用現金券的流程。



目前「好賞買」平台已上架多款禮券，參與食肆包括美心集團旗下的美心西餅、翠華餐廳、譚仔雲南米線等，雖然天仁茗茶的半價禮券已售罄，但仍有許多不容錯過的「超筍」優惠，例如憑40元便可購買美心西餅的50元電子禮券，相當於8折優惠。



八達通App由即日起推出「好賞買」禮券平台，提供多款電子禮券。（八達通App截圖）

電子禮券涵蓋餐廳美食、咖啡茶飲、麵包西餅及電器百貨等類別。（八達通圖片）

八達通不斷推出新功能，八達通App由即日起推出「好賞買」禮券平台，提供多款電子禮券，涵蓋餐廳美食、咖啡茶飲、麵包西餅及電器百貨等類別，首批電子禮券由即日至11月14日期間，更有專屬折扣及獨家限量優惠。

設轉贈功能可通過通訊工具送給親朋好友

用戶只需打開八達通App，進入「好賞買」禮券平台，選擇心儀商品後，可即時以八達通卡、手機八達通或八達通銀包付款。另外平台設有轉贈功能，用戶可將禮券通過各類通訊工具發送給家人朋友，可成為節日送禮或日常分享的溝通渠道。

天仁茗茶半價電子禮券已售罄。（八達通App截圖）

▼八達通「好賞買」精選優惠▼



設地圖功能方便尋找商戶 天仁茗茶半價禮券售罄

目前「好賞買」平台已上架多款電子現金券，並設有「附近商戶」功能，用戶可在地圖中尋找已加入平台的商戶。參與食肆包括美心西餅、翠華餐廳、譚仔雲南米線等，參與零售店則有LOG-ON、city'super及彩豐等，其中天仁茗茶的半價禮券更已售罄。

美心西餅︰憑40元購買50元電子禮券（相當於8折優惠）



翠華餐廳︰憑90元購買100元電子現金券套裝（相當於9折優惠）



天仁茗茶︰憑22.5元購買25元電子現金券（相當於9折優惠）



譚仔雲南米線︰憑46元購買50元電子現金券（相當於92折優惠）



city'super︰憑48元購買50元電子購物禮券（相當於96折優惠）



▼八達通「好賞買」平台使用現金券4個步驟▼



步驟一︰打開八達通App。（八達通圖片）

步驟二︰登記成為「好賞買」會員。（八達通圖片）

步驟三︰選購心儀的禮券及付款。（八達通圖片）

步驟四︰到商戶出示已購買的禮券並使用。（八達通圖片）

購電子現金券前需了解使用日期等細則

此外，用戶購買電子現金券前需閱讀細則，包括使用日期及範圍等，若以美心西餅的電子禮券為例，便列明僅長沙灣美心集團中心分店無法使用，並不准與其他折扣一同使用，包括信用卡優惠、YUU優惠券等；使用期限為即日起至明年3月31日。