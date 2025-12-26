賽馬旅遊｜馬會擬將軍澳建第4間騎術學校　小馬區打卡　可覽海景

賽馬旅遊是香港在新旅遊周期中的戰略級抓手，根據香港賽馬會提供西貢區議會文件，馬會擬於將軍澳第二/三期復修堆填區開設第四所公眾騎術學校、暫名為「將軍澳公眾騎術學校」。



該騎術學校佔地約46,500平方米，全數採用單層平房設計，工程不涉打樁，校舍除設有行政及訪客中心、沙圈、馬房、行馬機、釘甲及獸醫室等設施外，更加設室內觀賞廊，讓市民觀看學員策騎訓練，飽覽將軍澳山景及東南維港海景。



公眾騎術學校低層平台將設有小馬觀賞區，讓大眾近距離觀賞及跟小馬拍照。馬會形容是為將軍澳社區提供獨一無二新體驗的項目已獲文化體育及旅遊局原則上支持及環保署同意，馬會將於明年第一季向城規會提出規劃許可申請，若獲得通過，預計工程最快可於2027年底展開，需時約兩年，2030年正式開放予公眾使用。



薄扶林、鯉魚門及屯門公眾騎術學校每年提供逾7萬人次馬術策騎訓練

馬會指自1978年開設第一所賽馬會公眾騎術學校以來，共有三所公眾騎術學校，分別是薄扶林公眾騎術學校、鯉魚門公眾騎術學校及屯門公眾騎術學校，每年除了為公眾提供逾7萬人次馬術策騎訓練及與馬匹有關的教育活動外，屯門公眾騎術學校更不時舉辦各類型的馬術活動及表演，為社區提供集合運動、消閒、教育及家庭活動等元素的新體驗。

「將軍澳公眾騎術學校」高層平台 – 大馬專區及賞駿館2模擬圖。（西貢區議會文件）

佔地約46500平方米 馬會：設計將與周邊環境融為一體

擬開設的「將軍澳公眾騎術學校」選址將軍澳第二/三期復修堆填區。該堆填區沿斜坡結合了三個主體平台，主要騎術設施、工作區域及校舍皆位於該三個平台上，佔地約46500平方米，設計將與周邊環境融為一體。餘下的非騎術學校範圍則由環保署繼續管理，以便利日常修護工作。

工程不涉打樁 室內觀賞廊可覽將軍澳山景及東南維港海景

馬會指，全數採用單層平房設計，工程不涉打樁，校舍除設有行政及訪客中心、沙圈、馬房、行馬機、釘甲及獸醫室等設施外，更加設室內觀賞廊，讓市民觀看學員策騎訓練，飽覽將軍澳山景及東南維港海景。

大馬專區與峻瀅水平距離約460米 小馬專區與領都水平距離約450米

根據文件，該處建議選址的「大馬專區及賞駿館2」，與峻瀅水平距離約460米；「小馬專區及賞駿館1」，與日出康城領都水平距離約450米。，讓大眾近距離觀賞及跟小馬拍照。

明年向城規會申規劃許可 預計2030年正式開放

馬會形容是為將軍澳社區提供獨一無二新體驗的項目已獲文化體育及旅遊局原則上支持及環保署同意，馬會將於明年第一季向城規會提出規劃許可申請，若獲得通過，預計工程最快可於2027年底展開，需時約兩年，2030年正式開放予公眾使用。