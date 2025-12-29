人瑞夫婦鶼鰈情深　盲婚啞嫁相守80年　長壽秘訣：做人最緊要開心

「你把聲沙晒，飲水啦。」103歲的唐新瑤婆婆溫柔地提醒剛滿104歲的丈夫梁邵錦。夫妻二人20歲多時奉父母之命成婚，走過戰亂及饑荒，互相扶持至今約80年，或是香港最長壽的夫婦。



訪問當日是梁爺爺104歲壽辰，子孫四代共聚一堂，擠滿整個廳堂。梁爺爺雖年紀過百，但說起話來滔滔不絕，唐婆婆在旁傾聽，不時面露甜笑。問及長壽的秘訣，他們都說「做人最緊要開心！」



梁邵錦及唐新瑤二人20多歲時經父母之令成婚，二人婚後育有一子三女，訪問當日是梁爺爺104歲生日，四代同堂樂也融融。（廖雁雄攝）

梁邵錦及唐新瑤二人20多歲時經父母之令成婚，二人育有一子三女。（廖雁雄攝）

訪問當日是梁邵錦爺爺104歲生日，四名子女給他和唐新瑤婆婆一同送上蛋糕和祝賀。（廖雁雄攝）

婚後梁爺爺獨闖香港搵錢養家 唐婆婆留在鄉下照顧母親及長女

人生幾何，與伴侶長相廝守，是無數人的寄望。從懵懂少年，到百歲老人，梁氏夫婦相守80年，兩位長者即使兩鬢斑白，已無法清晰地說出一句完整句子，到了需帶助聽器的年齡，卻仍清晰記得當初的成婚日期。

80年前的舊曆十月十五日，梁爺爺和唐婆婆在家人的安排下成婚，成婚後不久，梁爺爺便肩負重任獨闖香港，為家庭提供經濟來源；唐婆婆則留在鄉下照顧母親，並誕下一女。一別，便是7年。

訪問時，梁爺爺一直緊緊握著唐婆婆的手。（廖雁雄攝）

梁爺爺成為裁縫 中環開店為名媛造衣 接妻女來港定居

當時正值戰亂及饑荒，梁爺爺在港獨自打拼，曾賣出舊衣服或原料、手工較粗糙的「估衣」，其後轉做製衣學徒，「當時好辛苦，無得食」，梁爺爺說辛苦經年，只為接妻女來港，讓她們過上安定生活。

梁爺爺憑着一雙巧手及刻苦耐勞的精神，在學徒中脫穎而出，最終成為裁縫，在中環開了裁縫店，專為上流名媛造衣。唐婆婆及其大女其後抵港，一家人7年後終重逢，成為梁爺爺的溫暖港灣，在港再誕下一兒兩女，一家六口在港島一帶甜蜜生活。

梁爺爺為愛妻造衣改衣 到90歲仍會修改衣服

甜蜜生活背後，是梁爺爺在外日夜不停畫版造衣，唐婆婆在内照顧五人的日常生活。後來梁爺爺左眼因操勞過度，視力嚴重衰退，於50多歲時退休，在家中研究食譜、照顧兒孫。

雖左眼幾近無法視物，但梁爺爺周不時仍會為唐婆婆造衣改衣，唐婆婆衣櫃中的不少衣服都是梁爺爺親手縫製。唐婆婆隨著年紀漸長，身體日漸消瘦，有許多衣服都變得不再合身。當時已年過90歲的梁爺爺心痛唐婆婆之餘，更親手為唐婆婆一針一線修改衣服尺寸，令她穿得更舒適。

梁爺爺為著唐婆婆親手縫製的衣服。（廖雁雄攝）

唐婆婆訪問當日穿著的外衫，亦由梁爺爺縫製。（廖雁雄攝）

最喜歡對方什麼？ 梁爺爺：無呢句說話講 唐婆婆：好鍾意佢煮餸

問及梁爺爺及唐婆婆為何可以相愛多年，最喜歡對方什麼？梁爺爺揮手表示，「無呢句說話講」；唐婆婆則思考片刻說：「好鍾意佢煮餸。」在旁的子女笑說：「老一輩少講呢類說話，但佢哋兩個都好錫、好緊張對方。」

之前梁爺爺身體不適送院，唐婆婆焦急得不斷詢問，更不禁傷心落淚；梁爺爺即使年過九旬，亦會煮飯給唐婆婆。陪伴是最長情的告白，種種行為都反映着他們的無聲愛意。

梁爺爺有規律進食 朝早起床拉筋數十分鐘

梁爺爺及唐婆婆二人皆為百歲長者，或是香港最長壽的夫婦，談及長壽秘訣時直言：「做人最緊要開心！」除了保持心境開朗外，梁爺爺稱定時規律進食，並食得清淡，以及日日運動很重要。現時他每朝起床都會在床邊拉筋數十分鐘，閑時亦會與唐婆婆及家人一齊在樓下散步。

勞福局局長孫玉菡曾致函慶祝夫婦二人101歲生日。（廖雁雄攝）

梁爺爺及唐婆婆二人日常會喝黑芝麻粉。（廖雁雄攝）

梁爺爺104歲生日 四代同堂

訪問當日是梁爺爺104歲的生日，祖孫四代共聚一堂，近70歲的梁先生是梁爺爺的第三名子女，「爸爸好錫仔女，從來都唔鬧小朋友。」當日有不少後輩特意從外國飛抵香港為梁爺爺慶生，場面熱鬧非常。

訪問當日是梁爺爺104歲的生日，祖孫四代共聚一堂為梁爺爺慶生。（廖雁雄攝）

一杯水道出兩夫婦「密語」

梁爺爺望着眼前熱鬧景象開心地說：「人生難得一件事，仔仔女女身體健康。」說話時聲音有點沙啞，旁邊的唐婆婆溫柔提醒說：「你把聲沙晒，飲水啦。」梁爺爺喝了一口水後，又將水杯讓予唐婆婆，提醒對方也要喝水。

梁邵錦及唐新瑤二人20多歲時經父母之令成婚，互相扶持至今已逾80年，或是香港最長壽的夫婦。（廖雁雄攝）

梁邵錦及唐新瑤二人互相扶持至今已逾80年，梁爺爺比太太長一歲．或是香港最長壽的夫婦。（廖雁雄攝）