景賢里導賞團2026｜穿梭於古蹟與美景之間　日期及報名方法一覽

景賢里是一幢歷史大宅，建於1937年，糅合優秀的中西式建築特色的它是香港一幢罕見及出眾的建築藝術品，該址於2008年列為法定古蹟，已納入發展局第六期活化歷史建築伙伴計劃，正進行詳細設計階段。



發展局局長甯漢豪今日（28日）發表「局長隨筆」介紹景賢里，文中指，景賢里活化工程開展前，發展局文物保育專員辦事處逢周六和周日舉辦導賞團，透過活動讓市民有機會觀賞景賢里活化前的面貌，加深了解這座法定古蹟的歷史背景、文物價值及其對香港歷史的重要性。景賢里導賞團2026日期及報名方法一文看清。



景賢里主樓採用嶺南傳統的三合院式布局，建築師並沒有完全依照傳統格局，兩翼刻意微微張開，既能讓內院空間更加開闊，使內部在夏天時引進南風，冬天時吸取陽光，達致冬暖夏涼之效。（發展局局長網誌「局長隨筆」）

景賢里導賞團何時舉行？

．由2025年12月6日起逢星期六和星期日舉辦

景賢里導賞團收費嗎？

．費用全免

景賢里導賞團哪裡集合及解散？

．香港灣仔司徒拔道45號景賢里

景賢里導賞團用什麼語言？

．廣東話 、 普通話 或 英語

景賢里以西方建築材料鋼筋混凝土興建，內外裝飾則糅合中西特色，大宅由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭和游泳池組成。（發展局局長網誌「局長隨筆」）

景賢里導賞團報名方法是什麼？

1.文物保育專員辦事處會於逢星期一上午十時，在網頁開放未來兩星期的參觀時段供市民報名。

2.每團參觀人數為30人。申請將以先到先得處理，額滿即止。只接受網上報名表格申請，任何其他方式的報名，包括電話、電郵或傳真等途徑報名，概不接受。

3.星期六及星期日的導賞團，會於同一星期的星期三下午五時截止申請。

4.報名須以實名登記，成功申請者將會收到電郵通知結果。成功申請者最遲於截止日期後一個工作天內收到確認電郵（如果通知日期為公眾假期，截止及通知日期將會提前並另行通知）。成功申請者須在入場時出示確認電郵，並須在工作人員要求下提供身份證明文件核實。



景賢里導賞團在哪預約？

景賢里導賞團專頁預先登記，名額先到先得

景賢里原名「禧廬」，於1937年由岑日初先生及岑李寶麟女士斥資興建。岑日初先生為廣東新會著名的殷商，以樂善好施聞名鄉里。（相片來源：第一任業主後人/發展局局長網誌「局長隨筆」）

景賢里有什麼特色？

發展局工程師（文物保育）洪嘉禧12月28日在發展局局長網誌「局長隨筆」表示，景賢里以西方建築材料混凝土興建，內外裝飾則糅合中西特色，富麗堂皇，體現「中西結合、以中為主」的意念。

大宅由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭和游泳池組成，是一個規模宏大的複合式建築群。其中游泳池和車庫是近代高級住宅的新配備，反映前業主既熱愛傳統文化，也同時追隨新時代的生活方式。

主樓採用嶺南傳統的三合院式布局，主屋加兩側翼，座北向南，南面建有照壁牆形成內院。有趣的是，建築師並沒有完全依照傳統格局，兩翼刻意微微張開，既能讓內院空間更加開闊，使內部在夏天時引進南風，冬天時吸取陽光，達致冬暖夏涼之效，可見建築師的設計巧思。

發展局助理秘書長（文物保育）吳的欣介紹大宅內裝潢時表示，主樓的屋頂以中式琉璃瓦片鋪砌，是傳統的歇山式設計，在中國古建築中屬較高等級。屋脊上的寶珠、正吻、垂獸、仙人、走獸等裝飾，有別於傳統，均採用較抽象簡化的「博古」紋飾設計，而沿着屋簷一路欣賞，斗拱、額枋、雀替等中式裝飾，內為鋼筋混凝土，配以俗稱意大利批盪的彩色水磨石飾面。這正是景賢里的獨特之處：以西方現代建材演繹中國傳統建築，中西合璧得渾然天成。

進入主樓之內，最令人眼前一亮的是天花的金漆灰塑橫樑，既加強樓板的承載力，同時帶來華麗的天花視覺效果。地面的建材同樣講究，鋪以大理石地磚、木地板，還有由馬賽克嵌砌而成的精美圖案。窗戶配有彩色玻璃、花崗石窗框和中式圖案的金屬窗芯，每一處皆有細節。

景賢里活化歷史建築伙伴計劃項目誰負責營運？

景賢里已納入發展局第六期「活化歷史建築伙伴計劃」，正進行詳細設計階段。洪嘉禧表示，負責營運項目的非牟利機構計劃將景賢里活化為健康生活地標及學習中心—「景賢里．養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，透過加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，以推廣健康生活，同時利用景賢里的建築，反映香港富裕華人在1930至1980年代生活方式的轉變，以及體現工作與生活平衡的健康生活方式。

發展局助理秘書長（文物保育）吳的欣（右）和工程師（文物保育）洪嘉禧介紹第六期「活化歷史建築伙伴計劃」之一的法定古蹟 — 景賢里。（發展局局長網誌「局長隨筆」）

景賢里導賞團有什麼申請須知及參觀守則？

．每份報名表格最多可填寫 2 位參加者，導賞團暫時不接受團體申請。

．申請者及其成員不得重複報名參加同一場導賞團。

．12 歲以下兒童須由成人陪同參觀。

．景賢里現時尚未進行活化工程，故大宅內仍保留原有樓梯及間隔，尚未能提供無障礙通道，傷健人士及有特別需要的人士可通往花園及內院位置欣賞建築物外部。申請者於申請時應衡量個人及其成員實際身體狀況，考慮是否適合參加該導賞團及需要由照料者陪同和協助參加導賞團。

景賢里導賞團是實名登記嗎？

．報名須以實名登記，成功申請者在入場時或在工作人員要求的任何時間須出示確認電郵或身份證明文件，供工作人員核實。即場報名或攜同未成功申請的親友出席，概不受理。

景賢里可以泊車嗎？

. 景賢里不設公眾泊車位，參加者須自行安排交通工具前往及離開。