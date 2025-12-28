北角東岸板道｜13公里海濱全貫通　「最後一公里」板道東段明開放

東岸板道｜北角東岸板道｜發展局今日（28日）公布北角東岸板道（東段）明日（29日）早上六時起開放予公眾使用，當局形容，開通這「最後一公里」標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通。東岸板道怎麼去？東岸板道有幾長？東岸板道有什麼特色，攻略一文看清。



北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖示板道最東端近鰂魚涌入口的小型廣場，相連的海裕街行人路已經擴闊。（發展局圖片）

北角東岸板道（東段）12.29幾點開放？有什麼標誌性？

．北角東岸板道（東段）2025年12月29日上午六時起開放予公眾使用。發展局稱，開通這「最後一公里」，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景之一。

東岸板道有幾長？

．位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。發展局稱，2025年12月29日開通的東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」。

北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖示東段的體驗式玻璃觀景台，可讓遊人感受腳下的維港。（發展局圖片）

東岸板道怎麼去？北角東岸板道（東段）出入口在哪？

東段設有五個出入口，由西至東分別如下：

1.經書局街右轉入北角海濱花園（由北角港鐵站A1出口步行約四分鐘）；

2.經渣華道北角汽車渡輪碼頭旁的行人斜道（由北角港鐵站A1出口步行約五分鐘）；

3.經民康街連接橋（由北角港鐵站A1出口步行約八分鐘）；

4.經健康東街梯級橋（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘，此入口明年第三季起加設輪椅樓梯升降機）

5.經海裕街（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘）。



北角東岸板道（東段）設有5個出入口。（發展局）

東岸板道怎麼去？北角東岸板道（西段）出入口在哪？

東岸板道（西段）設四個出入口

1.經糖水道（從北角港鐵站A1出口步行約3分鐘）；

2.經和富花園及轉盤橋；

3.經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道（從炮台山港鐵站A出口步行約15分鐘）；

4.經油街休憩處及行人通道（從炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘）。



北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖示其中一個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家設置特色藝術裝置。（發展局圖片）

北角東岸板道連接炮台山至哪裡的海濱？

．從炮台山東岸公園起，沿東區走廊橋底向東延伸，最終連接至鰂魚涌海裕街。西段 (已於2025年1月開放)：連接炮台山東岸公園至北角海濱花園。東段 (2025年12月29日開放)：連接北角海濱花園至鰂魚涌海裕街。

北角東岸板道幾點開放？

．體驗式玻璃觀景台：開放時間為每日上午十時至下午六時

．轉盤橋：開放時間為上午六時至晚上十一時

．其餘路段：24小時開放



北角東岸板道（東段）有什麼特色？

．體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。開放時間為每日上午十時至下午六時，如天氣欠佳，觀景台將暫停開放，而進入觀景台的巿民須穿上由場地提供的鞋套，主要是為了安全起見及保護玻璃；

．近電照街的寵物友善區，讓巿民與牽繩寵物放鬆放電，再一起踏上板道賞維港，該處亦設有明年首季開放的小食亭和可提供餐飲服務的多用途室；

．數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。多位本地藝術家亦為空間增添生氣，除設置藝術裝置外，亦在橋墩展示海洋生物和東區吉祥物「東東」遊覽東區人氣景點的圖案；

．最東端近鰂魚涌入口設有小型廣場，而相連的海裕街行人路已經擴闊，提高暢達度。

．東段同樣採用西段「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑，提供額外選擇+

．在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。



北角東岸板道（東段）12月29日開放。圖示其中一個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家在橋墩展示海洋生物圖案。（發展局圖片）

東岸板道地圖有嗎？

東岸板道（西段）及東岸板道（東段）地圖。