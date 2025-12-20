冬至平安夜天氣｜天文台料周日最高25度　聖誕假早晚清涼最低15度

天文台今日（20日）預測，一股東北季候風補充會在明早抵達廣東沿岸，周一及周二初時風勢較大，氣溫稍為下降。隨著季候風緩和，下周中期氣溫回升。受另一股乾燥的季候風補充影響，聖誕節假期華南沿岸氣溫再度下降，早晚清涼。下周末期間廣東沿岸地區天色好轉，天氣乾燥，內陸日夜溫差較大。



明日（21日）為冬至，天文台展望大致天晴及乾燥，日間溫暖，氣溫最低20度，最高25度。平安夜氣溫最高仍有24度，至26日拆禮物日（Boxing Day）氣溫急跌，最低只有15度，最高為19度。



圖為截至12月20日下午4時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台指，本港地區今晚及明日天氣預測，大致天晴及乾燥，最低氣溫約20度，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度；吹和緩東北風，明日稍後離岸及高地風勢間中清勁。

天文台展望周一及周二初時風勢較大，氣溫稍為下降。周三日間溫暖。聖誕節假期早晚清涼，日間乾燥。

圖為天文台截至12月20日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

平安夜最高24度 聖誕節早晚清涼 拆禮物日最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）冬至大致天晴及乾燥，日間溫暖，氣溫介乎20至25度；周一（22日）大致多雲，日間部份時間有陽光，氣溫開始下降，介乎18至21度。周二（23日） 大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍為回暖，最低19度，最高22度。

周三（24日）平安夜料大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19至24度。周四（25日）聖誕節天氣轉涼，大致多雲，日間乾燥，氣溫介乎17至21度。

周五（26日）拆禮物日氣溫進一步下跌，最低只有15度，最高19度，預計當日大致多雲，早晚清涼，日間部份時間有陽光及乾燥。周六（27日）漸轉天晴，天氣乾燥，早晚清涼，最低16度，最高21度。

周日（28日）及下周一（29日）均大致天晴及乾燥，早晚清涼，最低氣溫分別為16度及17度，最高氣溫同為22度。