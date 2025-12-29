東岸板道東段玻璃觀景台看腳下維港 　市民體驗後指驚險　嫌太短

北角東岸板道東段今（29日）起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島海濱正式貫通。東段引入體驗式玻璃觀景台，長20米、闊3米，讓遊人感受腳下的維港。走上觀景台前需先穿上由工作人員提供的鞋套，進場人士若超40人要分批進入，每批人有5分鐘體驗時間。



有市民踏上後，稱「感覺挺好的，挺驚險的」，「在腳下看大海很新鮮」，有人指玻璃反光，難以拍攝到海面，也嫌通道只長20米太短。海濱事務委員會主席何文堯親身體驗過後，亦覺得「唔夠癮，短咗啲」。有人指道路未有清晰指示玻璃觀景台的位置。



北角東岸板道東段今（29日）起開放予公眾使用，玻璃觀景台設有使用守則。（董素琛攝）

參觀者需先套上鞋套 有市民誤以為要除鞋

上午10時許，不少市民來到東段位置，率先試行玻璃觀景台。他們按照工作人員指示套上鞋套，再登上玻璃通道，期間有市民誤以為要先除鞋。該處附近有告示板顯示，觀景台可能會有時間和人數限制。現場工作人員表示，若進場人數達40人以上便需分批進入，每批人有5分鐘體驗時間。

記者穿上鞋套，試行觀景台，未能清晰見到海面，完成後會有工作人員收集用完的鞋套，整個過程指示清晰。

市民首試在海邊走玻璃通道：在腳下看大海很新鮮

居港三年的新移民邱小姐表示，首次在海邊走玻璃通道，「感覺挺好的，挺驚險的。」她認為觀景台的長度短，若能再加長一點會更好，但認為「在腳下看大海很新鮮」。她續指，內地的玻璃通道，通常建設在山崖邊，感覺會較為刺激。

感覺「幾得意」 惟指玻璃反光難以拍攝到海面

廖小姐認為，玻璃觀景台感覺「幾得意」，但不覺害怕。她指，地面上的玻璃反光，難以拍攝到海面。她又認為，玻璃觀景台的位置指示不清，「我都係一路順住嚟先知道有。」至於新開放的東段，她認為會較舊段更開揚，能照射到太陽的位置較多，「空氣好啲」。

另一位市民游先生同樣認為，地面的玻璃反光以致未能看清海面，但他未感失望，「有就好玩㗎啦。」他對東段開放感到高興，指日後會再來走走，「我哋鍾意行㗎嘛，由呢度行到去上環會好開心。」

海濱事務委員會主席親身體驗 認同過短「唔夠癮」

玻璃觀景台長20米、闊3米。對於觀景台被指長度太短，海濱事務委員會主席何文堯表示，親身體驗過後亦覺得「唔夠癮，短咗啲」，但指「香港我哋重視嘅文化係比較小心嘅」，期望大眾明白這是一個新嘗試。

何文堯說，在累積經驗後，日後若再興建類似設施，會考慮加長通道，並指海濱事務委員會在海濱發展採取的態度為「先駁通，再優化」，會聆聽市民的意見和批評再作改善。

北角東岸板道東段全日開放，不過玻璃觀景台每日早上10時至下午6時開放。