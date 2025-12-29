北角東岸板道｜玻璃觀景台免費開放　6件事必知　這類人不建議玩

東岸板道北角｜東岸板道入口｜周末去海邊吹風、散步，又多一個新選擇！連接炮台山東岸公園至鰂魚涌海裕街的東岸板道最近人氣爆燈，當中最吸睛的絕對是，那條今日（29日）免費開放、懸浮在海面上的玻璃觀景台，大家只要低頭就能看見維港海水！不過，去打卡前有什麼交通和設施需要注意？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了岀發東岸板道前必知的6件事，即看下文啦！



位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。（官方圖片）

位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。從炮台山東岸公園起，沿東區走廊橋底向東延伸，最終連接至鰂魚涌海裕街。西段（已於2025年1月開放）：連接炮台山東岸公園至北角海濱花園。

至於東段，會在今日（29日）上午6時開放予公眾使用，連接北角海濱花園至鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」。發展局稱，開通這「最後一公里」，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景之一。

北角東岸板道｜1.開放時間？

．體驗式玻璃觀景台：開放時間為每日上午10時至下午6時

．轉盤橋：開放時間為上午6時至晚上11時

．其餘路段：24小時開放

北角東岸板道｜2. 東段設有哪些出入口？

1.經書局街右轉入北角海濱花園（由北角港鐵站A1出口步行約4分鐘）

2.經渣華道北角汽車渡輪碼頭旁的行人斜道（由北角港鐵站A1出口步行約5分鐘）

3.經民康街連接橋（由北角港鐵站A1出口步行約8分鐘）

4.經健康東街梯級橋（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約5分鐘，此入口明年第三季起加設輪椅樓梯升降機）

5.經海裕街（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約5分鐘）

北角東岸板道｜3.玻璃觀景台要著鞋套？哪些人不建議進入？

位於東段的體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。（官方圖片）

位於東段的體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。開放時間為每日上午10時至下午6時，如天氣欠佳，觀景台將暫停開放。值得注意的是，進入觀景台的巿民須穿上由場地提供的鞋套。除了鞋套，官方亦建議入場者避免穿着裙裝，以保護觀景台的玻璃及確保入場者的安全。

值得留意的是，由於玻璃地板為透明設計，有心臟疾病或懼高者不建議進入！

北角東岸板道｜4. 東段還有什麼特色？

東段除了有玻璃觀景台，東段同樣採用西段「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑。牽繩寵物可與主人一起享受東段設施，例如踏上板道賞維港，該處亦設有明年首季開放的小食亭和可提供餐飲服務的多用途室。另外，在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。

此外，還設有數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。多位本地藝術家亦為空間增添生氣，除設置藝術裝置外，在橋墩展示了海洋生物和東區吉祥物「東東」，而位於最東端近鰂魚涌入口更設有小型廣場。

北角東岸板道｜5. 西段設有4個出入口？

1.經糖水道（從北角港鐵站A1出口步行約3分鐘）

2.經和富花園及轉盤橋

3.經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道（從炮台山港鐵站A出口步行約15分鐘）

4.經油街休憩處及行人通道（從炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘）

北角東岸板道｜6. 電梯何時開放？

經電照街遊樂場旁的升降機及樓梯，將於明年首季開放！

