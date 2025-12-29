除夕倒數｜西九辦跨年音樂會　邀糖妹演出　M＋幕牆及ICC外牆倒數

【除夕倒數好去處】2026年即將到來，西九文化區管理局今（29日）宣布，將在除夕晚上首度舉辦跨年倒數音樂會，活動將於藝術公園海濱東草坪的「西九聖誕市集」維港海濱舞台舉行，屆時陳健安、糖妹、樂隊The Hertz及Nowhere Boys等多個本地音樂單位，將於維港夜景下演出。



另外，M+幕牆及毗鄰的環球貿易廣場（ICC）外牆屆時將一同倒數，透過閃耀燈光在天際線上展示象徵希望與攜手前行的訊息，送上節日祝福。



▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼



西九文化區管理局表示，「西九聖誕森林」及「西九聖誕市集」除夕當晚會延長開放時間至翌日凌晨1時，讓訪客與摯愛親朋於除夕夜聚首一堂，共同迎接2026年。

跨年倒數音樂會活動流程（西九文化區管理局文件截圖）

12月31日除夕晚九龍站環球貿易廣場（ICC）外牆屆時將一同倒數。(資料圖片)

因應實際交通情況或間歇性封閉博物館道 籲市民勿駕車前往

西九文化區管理局預計，除夕當晚將有大批市民前往西九，將根據需要於藝術公園實施人潮管理措施，警方亦會因應實際交通情況於博物館道實施臨時交通管制措施，包括間歇性封閉博物館道。管理局建議公眾盡量乘搭公共交通工具，不應駕車前往西九，同時應預早計劃行程，並遵從現場警方及工作人員的指示。

西九文化區推出來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」，將於除夕當晚延長服務時間。（資料圖片/洪戩昊攝）

西九渡輪延長服務時間 最後一班船凌晨1時西九碼頭開出

港鐵以及行經西九的小巴及巴士路線除夕當晚會加強服務。此外，連接西九碼頭和中環9號碼頭的「西九渡輪」將於除夕當晚延長服務時間，分別由西九和中環開出的尾班渡輪將於晚上11時30分開出；翌日（即1月1日元旦）凌晨零時30分起將加開由西九碼頭開出的特別班次疏導參與倒數活動的訪客，最後一班加開船於凌晨1時開出。