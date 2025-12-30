交通違例罰款加價︱田北辰倡每5年調整　避免「一加就25%同50%」

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定款罰款/交通違例定額罰款】政府元旦起將調高違例泊車，以及19項與道路安全相關違例事項的定額罰款，其中違泊「牛肉乾」罰款由320港元加至400元，其餘違例事項劃一加價50%。實政圓桌新界西北立法會議員田北辰周一（29日）表示，交通違例定額罰款已31年未調整，今次上調無可厚非。但建議未來每5年調整一次 ，避免幅度過大。此外，他也關注「人性化妥善執法」，質疑：「完全唔阻礙交通嘅，其實你抄佢哋牌做乜呢？咁仲點做好夜市？！」



田北辰在社交平台稱，支持政府上調交通違例定額罰款，認為如果長時間不變，阻嚇作用會愈來愈小。但他認為，「政府真係唔好超過30年唔加，一加就加成25%同50%吖！建議政府可以每五年調整一次 。」

倡設夜泊咪錶位 完成前不向未阻街車輛抄牌

他又表示，無意鼓勵市民違泊，但對於入夜過後部份「夠闊夠位」的路面，政府可以盡量安裝咪錶「只限夜泊」，屆時「唔泊咪錶位嘅，你地咪抄佢牌囉！」而在完成安裝夜泊咪錶之前，執法人員不應在「冇阻礙交通、附近亦搵唔到停車場」的情況下抄牌，認為「咁樣叫做擾民、叫做僵化，冇人性化處理！」

此外，對於部份職業司機為配合乘客任意停車，「彎位又好，路口位又好，搞到後面啲車差啲隊上去！後邊媽媽聲。呢啲駕駛態度就應該狂抄啦！」田北辰表示，「搵食車司機真係一定要注意路面安全及影響他人嘅考慮，唔好下下個客話停邊就停邊 。如果乘客堅持，就請佢去投訴，我相信呢個世界冇人會覺得乘客有權叫司機犯法，乘客唔係大哂嘅，佢只會令自己惹上麻煩。」