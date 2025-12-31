醫院加價｜公院專科門診新流程一文看　增服務大使、病人服務站

公營醫療服務將於2026年1月1日起加價，除了急症室第三至五類病人收費倍升至400元，專科門診收費也有變更。為應對屆時可能出現的不可預計情況，醫管局制訂專科門診新流程，例如增聘戴着橙色臂章的服務大使、增設「綜合病人服務站」，供病人看畢專科門診後到訪，以解決病人疑難。



公立醫院專科門診流程：

1. 在「一站式電子服務站」登記

病人一開始會在「一站式電子服務站」登記，此時已會有戴着橙色臂章的服務大使在附近，隨時協助病人。九龍西醫院聯網公營醫療收費改革統籌張子峯指，服務大使能解答的問題包括如何申請醫藥費減免、如何預約、登記、繳費，甚至如何安裝醫管局應用程式「HA Go」等。

我哋特別安排同事解答醫療服務改革相關嘅問題。呢啲服務大使好遠都會望到㗎喇，認住佢哋，有咩佢哋都會盡量幫手。 九龍西醫院聯網公營醫療收費改革統籌 張子峯

增聘千名服務大使以助病人適應新安排

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業則指，相信公營醫療服務加價初期，病人會不適應，所以增聘了服務大使，現時已有超過1,000人。至於此項服務會維持多久，他則稱無從預計，僅指會監察整體情況，來評估病人需要資源的程度。

2. 上樓看症

登記後，專科門診病人便會上樓看症。看症期間，醫生也會向病人提及新收費。診症完畢後，病人會收到醫生建議的藥物或療程的清單，會清楚標明每項服務的收費。

3. 對收費有疑問可到訪新設的「綜合病人服務站」

若病人看症後依舊對收費等問題有疑問，便可到訪新設的「綜合病人服務站」，會有護士解答疑難。若病人因財政困難而需要申請醫藥費減免，護士亦會提供相關資訊，讓病人自行尋找社工即場申請。

4. 取藥

若有需要，最後取藥後便完成整個流程。

醫管局病人會收到新收費安排訊息 不會附有任何連結

李立業指，醫管局各系統均進行了不同測試，現時已準備就緒。前線員工進行了多次跨部門演練，控制中心亦會在元旦日啟用。而張子峯則指，每個聯網未來也會設立查詢熱線，以解答公營醫療收費改革相關問題。

另外，醫管局病人近幾天會透過HA Go或手機短訊收到新收費安排訊息。張子峯提醒，醫管局的短訊不會附有任何連結；若市民收到的短訊附有連結，千萬不要按下去，以免讓騙徒有機可乘。