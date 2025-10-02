千海水產放題男女食客又食又拎遭起底　私隱專員：收到6宗投訴

最近網上轉發一段影片，一對中年男女光顧「千海水產海鮮火鍋放題」荃灣店，涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被店員踢爆後交還一整袋食物。網民「起底」該男子身份，指曾是醫療輔助隊成員。



在立法會政務委員會上，個人資料私隱專員鍾麗玲指收到6宗投訴，正跟進故不方便評論個案。不過她指如市民見到有人不當披露他人的個人資料信息，轉載都可能違反《私隱條例》。



店員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

黃國問傳播該片段會否觸犯條例

在會議上，工聯會立法會議員黃國指，最近網上流傳一段影片，一名男子在放題餐廳將食物打包帶走，及後被網民「起底」，問及將片段放上網、公開該男子資訊，會否觸犯《私隱條例》。他再問及，傳播該片段，會否觸犯《私隱條例》。

工聯會立法會議員黃國（資料圖片／盧翊銘攝）

荃灣的「千海水產海鮮火鍋放題」開業一年來經常爆滿。（資料圖片／洪戩昊攝）

鍾麗玲：不要轉載不當披露個人資料的信息

鍾麗玲回覆指，如沒有資料的當事人同意，而且有犯罪意圖，例如作出指明傷害例如威脅、恐嚇，可能構成「起底」罪行。她又稱，就算沒有犯罪意圖，相關行為都可能違反《私隱條例》。她補充如果市民大眾見到不當披露個人資料的信息，呼籲不要轉載，轉載都可能侵犯《私隱條例》。

私隱專員鍾麗玲指就算沒有犯罪意圖，相關行為都可能違反《私隱條例》。（資料圖片／廖雁雄攝）