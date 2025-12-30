休班輔警駕的士時遭女乘客揭疑露下體 被告擬不認罪明年2.25再訊
休班輔警在當其正職的士司機時，涉在接載女乘客時在車內自瀆並露出下體，女乘客疑目睹情況。司機被控1項在公眾地方的猥褻行為罪，案件今（30日）在東區裁判法院提堂。被告擬不認罪，裁判官林子康押後案件至明年2月25日再訊，以待控方準備文件，屆時將正式聽取答辯及進行審前覆核。被告獲准保釋，期間不得接觸控方證人。
被告吳咏文（57歲，的士司機），被控於2025年9月1日在香港跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下猥褻暴露他的部份身體，即其陰莖。
辯方指會傳召品格證人及醫生證人
辯方透露被告擬不認罪，望法庭排期明年5月開審，辯方擬傳召1名品格證人和醫生證人。控方則指，料傳召女事主在內3名證人，另會倚賴被告警誡錄影會面、涉案閉路電視及行車記錄儀片段，惟控方仍需時準備錄影會面的謄本，以及警員書面口供和警員記事冊等文件。
官押後至2月聽取答辯
裁判官林子康指，本案較簡單，不打算等到明年5月才開審，遂押後案件至明年2月25日提訊時正式聽取答辯，若被告不認罪，屆時亦會進行審前覆核。
案件編號：ESCC 3269/2025
