除夕倒數｜港人新年願望：看好前景不要愁 遊客：努力工作賺錢
撰文：洪戩昊 任葆穎
出版：更新：
今年香港跨年倒數將於中環遮打道行人專用區舉行，除夕( 12月31日）傍晚時份附近一帶人頭湧湧。市民遊客新一年有甚麼新年願望？有學生希望讀書順利，又寄語應屆DSE文憑試考生「搏盡無悔」、「好快就捱過去」。另有夫婦祝願港人振作，「要睇好前景、開開心心、唔使咁愁」。
大專生：文憑試考生加油，好快就捱過去！
不少市民盛裝打扮到中環，準備倒數迎接新一年。當中不少是學生，其中大專生吳小姐表示，希望明年可升讀中文大學的護理學系，又寄語應屆文憑試考生「搏盡無悔」。同樣是學生的郭小姐即將到澳洲讀書，她希望順順利利，又向文憑試考生打氣：「加油，好快就捱過去！」其友人何小姐亦說，剛入讀大學，希望認識更多新朋友。
「要睇好前景、開開心心、唔使咁愁」
除了年輕一族，也有不少長者到中環慶節。林氏夫婦表示，希望新一年世界和平，身體健康，又祝願港人振作，「要睇好前景、開開心心、唔使咁愁。」
內地遊客：最好「發財」 努力工作賺錢
現場亦有大批遊客。內地遊客夏小姐表示，最重要是平平安安，最好「發財」、錦上添花，又強調會努力工作賺錢，「不會買彩票，會自己努力」。內地遊客李小姐亦說，希望新一年更加開心，「想到甚麼就去做」。內地遊客蘆小姐表示，希望找一個自己愛的人。菲律賓遊客Luisido表示，希望家人快樂及時常團聚。
