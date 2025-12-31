除夕周深跨年演唱會｜內地粉絲殺到　西九高鐵站即與「偶像」打卡

今日（12月31日）是除夕，內地男歌手周深將首次在啟德體育園舉辦跨年演唱會。下午時份，西九高鐵站人頭湧湧，大批內地旅客趁內地三日新年假期到港，而入境大堂的電子廣告牌，有插播周深演唱會廣告，吸引不少粉絲拿出應援物品拍照打卡。



有廣州旅客身穿旗袍來港，打算今晚到體育園看周深演唱會，她對港府取消跨年煙花匯煙感到可惜，但指「不管有沒有煙花，我感覺來到這裡感受一下風景都是特別美好的事情。」



內地明天起一連三日元旦假期，大批旅客訪港跨年。（夏家朗攝）

廣州女客穿旗袍來港看周深 晚上住親戚家會到堅尼地城拍照

廣州旅客馬小姐身穿旗袍來港旅遊，「因為比較喜歡中國的一個傳統文化…… 感覺旗袍好優美。」她今晚會到啟德體育園觀看周深的演唱會。她因假期不夠，只打算在港逗留兩天，晚上到親戚家留宿，預計整個行程會花費約2千元。她參考小紅書攻略，會到維港觀光，亦會到堅尼地城拍照打卡。

廣州旅客馬小姐身穿旗袍12月31日來港旅遊，稱晚上會到啟德體育園觀看周深的演唱會。（董素琛攝）

「不管有沒有煙花，感覺來這裡感受一下風景都是美好事情」

香港今年跨年煙花匯演，馬小姐說感到可惜，因以往亦曾在維港觀看煙花，感覺特別喜歡，但她認為沒有煙花不會影響遊客的體驗，「不管有沒有煙花，我感覺來到這裡感受一下風景都是特別美好的事情。」

西九高鐵站入境大堂位置的電子廣告牌，有插播周深演唱會的廣告，吸引不少粉絲拿出應援物品拍照打卡。（夏家朗攝）

西九高鐵站入境大堂位置的電子廣告牌，有插播周深演唱會的廣告，吸引不少粉絲拿出應援物品拍照打卡。（夏家朗攝）

西九高鐵站與周深電子廣告牌拍照打卡 四川客睇足兩場演唱會

另一位周深粉絲、來自四川的李小姐，拿出官方公仔，與高鐵站的周深電子廣告牌拍照打卡。她表示，已喜歡周深接近6年時間，認為對方人品好，是她學習對象。她說，打算在港逗留3天，而周深在港的兩場演唱會，她都會去觀看，此行單是酒店、交通費及演唱會門票已花費近一萬元。

來自四川的李小姐認為，取消煙花匯演不會影響旅客體驗。（董素琛攝）

維港觀賞「周深痛船」

李小姐透露，會到維港觀賞「周深痛船」，即印有周深廣告的帆船鴨靈號，但因未能成功「搶票」，故未能登上船。她未有為此行定行程，「因為這次來得很匆忙…… 因為那時候（前幾天）還不確定能不能請到假。」她以往亦曾訪港，認為香港「吃的也很多，玩的也很多」，與內地沒有大不同。