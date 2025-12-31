除夕倒數：全球多地出於安全考慮　取消或調整跨年慶祝2026活動

據《每日鏡報》12月31日報道，隨著2026年臨近，全球多個主要城市因近期悲劇事件、戰時狀態或安全隱患等因素，相繼取消或調整跨年慶祝活動。



澳洲悉尼邦迪海灘在發生嚴重槍擊事件後，當地市議會決定取消該海灘的新年夜活動，包括煙火表演和相關派對。

悉尼市區歌劇院一帶的標誌性煙花表演仍將照常舉行，表演前將舉行一分鐘默哀，並以猶太燭臺圖像投射於悉尼海港大橋橋墩，悼念遇難者。

2025年12月31日，澳洲悉尼歌劇院跨年煙火前夕，在安檢站附近立有「請準備安檢」的標語。（Reuters）

俄羅斯全國至少64個地區已宣布取消主要城市的新年煙火。首都莫斯科的紅場將關閉，不會舉行公開慶祝，同時多地出於「安全原因」實施移動網絡限制與節日期間的酒精銷售管制。

法國巴黎因擔心人群聚集引發人踩人事故，取消香榭麗舍大道一場熱門音樂活動。主要煙花表演維持不變；塞爾利亞貝爾格萊德則出於兒童安全考慮，取消新年除夕部份公開活動。

日本東京因安全風險和公眾飲酒問題取消澀谷車站外的跨年倒數活動；印尼早前發生造成逾千人死亡的水災，雅加達及部份地區也取消放煙花計劃。