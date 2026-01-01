西貢塞爆｜東壩遊人絡繹不絕　深圳客盼睹「大牛」破邊洲真貌

元旦假期不少市民及遊客郊遊「行大運」，西貢萬宜水庫東壩是熱門之選。今早9時許，逾百名行山客在北潭涌巴士總站等候巴士及的士前往東壩，而且絡繹不絕，持續有遊人到來候車，等候時間估計需要近2小時。



深圳遊客黃小姐一行四人候車，目標前往破邊洲一睹刻劃在港幣紙鈔$500元上、破邊洲六角形岩柱的真貌。她們已經籌備個多月，留意到昨日破邊洲「打卡」意外，表示會小心：「離遠一點，站遠一點。」



深圳遊客黃小姐（左二）一行四人候車，目標前往破邊洲一睹港幣紙鈔$500元上景觀的真貌。她們已經籌備個多月，留意到昨日破邊洲打卡意外，表示會小心：「離遠一點站遠一點。」（翁鈺輝攝）

黃小姐偕3名友人今早（1月1日）乘搭8時45分直通車，9時45分到達北潭涌候車。她們事前已經了解交通情況，不過還是對於人潮感到驚訝：「想不到元旦還是人挺多的，比想像中多一些。」

她們為此行已經準備了一兩個月，打算走一段麥里浩徑第二段，即是坐車到萬宜水庫，然後從萬宜水庫步行至破邊洲，「因為五百港元後面不就是破邊洲嗎？」預計全程5小時內走完，再乘搭下午7時的車回深圳。她們留意到昨日有遊客拍照時墮崖身亡，會注意「離遠一點、站遠一點」，免生意外。

從佛山來羅小姐目標到破邊洲看風景，亦表示會注意安全。（翁鈺輝攝）

從佛山來的羅小姐昨天到深圳，今天早上來香港打算去破邊洲「看一下好的風景」。她昨日在抖音上看到墮崖意外的新聞，表示會「盡量離危險遠一點，生命比較重要一點。就是不要翻過圍欄，不要靠石頭邊上，注意看腳下。」

她上午9時40分來到北潭涌等巴士，面對長長人龍表示：「有預計（等待時間），願意等！」她只有1天假期，預計2小時完成行山行程，今晚趕搭7時半的高鐵到深圳北站。

+ 3

運輸署表示通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求。請遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。